Видеорегистратор DIGMA FreeDrive 214 NIGHT FHD: чёткая картинка даже ночью

20 октября 2020, 9:15

Бренд DIGMA выпустил новинку в серии автомобильной электроники — видеорегистратор FreeDrive 214 NIGHT FHD.

Камера представленной модели оснащена сенсором для съёмки видео в условиях ограниченной освещённости и выполнена в виде автомобильного зеркала с большим экраном.



Видеорегистратор под «лобовым» есть, пожалуй, у каждого автолюбителя, которому важно комфортное передвижение и надёжные доказательства своей правоты в разрешении спорных ситуаций на дороге.

Особое значение качество видеозаписи, полученное с подобного устройства, приобретает во время сложных погодных условий — дождя, снега, тумана — и, конечно, в тёмное время суток. Встречаем обновление в линейке видеорегистраторов DIGMA с функцией ночной видеосъёмки — модель FreeDrive 214 NIGHT FHD.FreeDrive 214 NIGHT FHD поставляется с широкоугольным объективом с углом обзора до 160° и сенсором 2Мп SC2063. В комплекте есть камера заднего вида для комфортной парковки. Новинка управляется процессором GP6247.Новый видеорегистратор записывает видеоролики в формате AVI с разрешением FHD (1920 x 1080; 30 к/с), что считается оптимальным вариантом при учёте сравнительно недорогой стоимости устройства. Кроме того, пользователю доступна съёмка фото во «всеядном» формате JPG.Разрешение камеры FreeDrive 214 NIGHT FHD можно настроить самому, выбирая из трёх доступных вариантов: 1080 FHD (1920 x 1080; 30 к/с), 1080P (1440 x 720; 30 к/с) и 720P (1280 х 720; 30 к/с). Разрешение для фотоснимков также можно выставить самостоятельно: 12, 10, 8, 5, 3, 2 и 1.3Мп.Для хранения полученных материалов устройство использует карты памяти объёмом до 32 Гб. Языки меню: русский, английский.В комплектацию входят: видеорегистратор, камера заднего вида, крепление на лобовое стекло автомобиля, USB-картридер, автомобильное зарядное устройство, руководство пользователя и гарантийный талон.По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ FreeDrive 214 NIGHT FHD:Экран: 5" | IPS | 1280 х 720 пиксПроцессор: GP6247Сенсор: SC2063 | 2 МпиксОбъектив: Широкоугольный, обзор до 160°Фокусное расстояние: 2.8 ммВидео формат: AVIПоддерживаемое разрешение видео: 1080FHD (1920 x 1080; 30 к/с), 1080P (1440 x 1080; 30 к/с), 720P (1280 x 720; 30 к/с) у основной камеры; 480P (640 x 480; 30 к/с) у камеры заднего видаФормат фото: JPGПоддерживаемое разрешение фото: 12M (4030 х 3024), 10M (3648 х 2736), 8M (3264 х 2448), 5M (2592 х 1944), 3M (2048 х 1536), 2M (1920 х 1080), 1.3M (1280 х 960)Карта памяти: TF-карта (поддержка до 32 ГБ)Микрофон/Динамик: ВстроенныйЯзыки: Русский/АнглийскийБатарея: Li-ion | 400 мАчРазмер устройства: 308 x 78 x 13 ммВес устройства: 216 гВес комплекта: 553 гКОМПЛЕКТАЦИЯ:Видеорегистратор FreeDrive 214 NIGHT FHDКамера заднего видаКреплениеАвтомобильное зарядное устройствоUSB-картридерРуководство пользователяГарантийный талон