Видеорегистратор DIGMA FreeDrive 214 NIGHT FHD: чёткая картинка даже ночью

Бренд DIGMA выпустил новинку в серии автомобильной электроники — видеорегистратор FreeDrive 214 NIGHT FHD.
Камера представленной модели оснащена сенсором для съёмки видео в условиях ограниченной освещённости и выполнена в виде автомобильного зеркала с большим экраном.
Видеорегистратор под «лобовым» есть, пожалуй, у каждого автолюбителя, которому важно комфортное передвижение и надёжные доказательства своей правоты в разрешении спорных ситуаций на дороге.
Особое значение качество видеозаписи, полученное с подобного устройства, приобретает во время сложных погодных условий — дождя, снега, тумана — и, конечно, в тёмное время суток. Встречаем обновление в линейке видеорегистраторов DIGMA с функцией ночной видеосъёмки — модель FreeDrive 214 NIGHT FHD.
FreeDrive 214 NIGHT FHD поставляется с широкоугольным объективом с углом обзора до 160° и сенсором 2Мп SC2063. В комплекте есть камера заднего вида для комфортной парковки. Новинка управляется процессором GP6247.
Новый видеорегистратор записывает видеоролики в формате AVI с разрешением FHD (1920 x 1080; 30 к/с), что считается оптимальным вариантом при учёте сравнительно недорогой стоимости устройства. Кроме того, пользователю доступна съёмка фото во «всеядном» формате JPG.
Разрешение камеры FreeDrive 214 NIGHT FHD можно настроить самому, выбирая из трёх доступных вариантов: 1080 FHD (1920 x 1080; 30 к/с), 1080P (1440 x 720; 30 к/с) и 720P (1280 х 720; 30 к/с). Разрешение для фотоснимков также можно выставить самостоятельно: 12, 10, 8, 5, 3, 2 и 1.3Мп.
Для хранения полученных материалов устройство использует карты памяти объёмом до 32 Гб. Языки меню: русский, английский.
В комплектацию входят: видеорегистратор, камера заднего вида, крепление на лобовое стекло автомобиля, USB-картридер, автомобильное зарядное устройство, руководство пользователя и гарантийный талон.
По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ FreeDrive 214 NIGHT FHD:
Экран: 5" | IPS | 1280 х 720 пикс
Процессор: GP6247
Сенсор: SC2063 | 2 Мпикс
Объектив: Широкоугольный, обзор до 160°
Фокусное расстояние: 2.8 мм
Видео формат: AVI
Поддерживаемое разрешение видео: 1080FHD (1920 x 1080; 30 к/с), 1080P (1440 x 1080; 30 к/с), 720P (1280 x 720; 30 к/с) у основной камеры; 480P (640 x 480; 30 к/с) у камеры заднего вида
Формат фото: JPG
Поддерживаемое разрешение фото: 12M (4030 х 3024), 10M (3648 х 2736), 8M (3264 х 2448), 5M (2592 х 1944), 3M (2048 х 1536), 2M (1920 х 1080), 1.3M (1280 х 960)
Карта памяти: TF-карта (поддержка до 32 ГБ)
Микрофон/Динамик: Встроенный
Языки: Русский/Английский
Батарея: Li-ion | 400 мАч
Размер устройства: 308 x 78 x 13 мм
Вес устройства: 216 г
Вес комплекта: 553 г
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Видеорегистратор FreeDrive 214 NIGHT FHD
Камера заднего вида
Крепление
Автомобильное зарядное устройство
USB-картридер
Руководство пользователя
Гарантийный талон