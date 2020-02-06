Видеорегистратор DIGMA FreeDrive 112

6 февраля 2020, 10:15

В продажу поступил FreeDrive 112 — новый видеорегистратор от DIGMA, производителя цифровой техники и электроники.

Новинку можно считать одной из лучших моделей в сегменте автоэлектроники начального уровня.



В наши дни сложно представить себе автомобиль, в котором под лобовым стеклом отсутствует видеорегистратор. Запись, полученная с него, нередко может играть решающую роль при разрешении ситуаций, неожиданно случившихся как на дороге, во время движения, так и в состоянии покоя, когда автомобиль припаркован.



Сегодня наш рассказ как раз о таком устройстве – автовидеорегистраторе FreeDrive 112 от бренда DIGMA. Несмотря на то, что девайс является представителем начального класса, он обладает хорошими техническими характеристиками и стильным, компактным внешним видом.



Новинка получила одну камеру с разрешением 1 Мп и широкоугольным объективом с углом обзора до 150°. С её помощью на FreeDrive 112 можно записывать видеоролики со звуком во «всеядном» формате AVI с разрешениями FHD (1920 x 1080; 30 к/с) и HD (1280 x 720; 30 к/с). Для съёмки фотографий доступны несколько разрешений на выбор пользователя – от 12 до 0.3 Мп.



Хранить полученные видео и фото удобно на карте памяти формата TF. Максимально допустимый объём носителя составляет 32 Гб. Просматривать же их можно буквально сразу – на встроенном 1.5”-дюймовом TN-экране.



В комплектацию входят: видеорегистратор, крепление на лобовое стекло автомобиля, USB-кабель, автомобильное зарядное устройство, руководство пользователя и гарантийный талон.



Технические характеристики FreeDrive 112



Экран: 1.5" | TN | 480 х 240 пикс

Процессор: GP1247

Сенсор: GC1034 | 1 Мпикс

Объектив: Широкоугольный, обзор до 150°

Видео формат: AVI

Поддерживаемое разрешение видео: FHD (1920 x 1080; 30 к/с), HD (1280 x 720; 30 к/с)

Формат фото: JPG

Поддерживаемое разрешение фото: 12M (4032 х 3024), 10M (3648 х 2736), 8M (3264 х 2448), 5M (2592 х 1944), 3M (2048 х 1536), 2M (1920 х 1080), 1.3M (1280 х 960), 0.3М (640 х 480)

Карта памяти: TF-карта (поддержка до 32 ГБ)

Микрофон/Динамик: Встроенный

Языки: Русский/Английский

Батарея: Li-ion | 150 мАч

Размер устройства: 45 x 52 x 32 мм

Вес устройства: 36 г

Вес комплекта: 150 г



КОМПЛЕКТАЦИЯ:



Видеорегистратор FreeDrive 112

Крепление на лобовое стекло автомобиля

USB-кабель

Автомобильное зарядное устройство

Руководство пользователя

Гарантийный талон