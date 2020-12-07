Новый видеорегистратор DIGMA FreeDrive 615 GPS SPEEDCAMS с обновляемой базой

7 декабря 2020, 13:45

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, представил новую модель автомобильного видеорегистратора — FreeDrive 615 GPS SPEEDCAMS.



Сегодня мы рассказываем вам о новой модели автомобильного видеорегистратора – FreeDrive 615 GPS SPEEDCAMS. Новинка придётся по душе и станет отличным помощником для тех, кто проводит за рулём много времени по работе или в автомобильных путешествиях.



Представленная новинка от DIGMA управляется процессором GP5168 и функционирует в слаженном тандеме 2-Мегапиксельного сенсора Galaxy Core 2MP Night и широкоугольного объектива с углом обзора в 170°.

Разрешение камеры FreeDrive 615 позволяет записывать видеосюжеты в универсальном формате MOV и в следующих разрешениях: FHD (1920 х 1080; 30 к/с), НD (1280 х 720; 30 к/с). Кроме того, камера умеет делать снимки в JPG с разрешением вплоть до 12 Мп включительно.Камера активируется в автоматическом режиме вместе с ключом зажигания стартера, либо при срабатывании встроенного датчика движения, настроенного на обнаружение движущихся снаружи объектов. Полученный материал можно оперативно просматривать с качественного 2.4" IPS-экрана, либо выводить изображение на внешние устройства при помощи разъёма HDMI.Данный видеорегистратор оснащён встроенным GPS-модулем. Благодаря ему во время движения по дорогам общего пользования водитель в режиме онлайн получает оповещения о нарушении им установленного скоростного режима или работающем на полосе радаре.Кроме того, для FreeDrive 615 есть поддержка SPEEDCAM – непрерывной связи с популярным ресурсом SpeedCamOnLine.ru. За счёт наличия этой функции возможно отслеживание большинства типов камер видеонаблюдения и видеофиксации, подключённых в общую систему дорожной карты.Производитель снабдил FreeDrive 615 и G-сенсором – гравитационным датчиком, который распознаёт положение автомобиля в трёх осях, следя за всеми его гравитационными изменениями: резкими торможениями, поворотами, разгонами и ударами. В это время на сохраняемый файл записи наносится особая метка: она не позволит видеорегистратору удалить его при перезаписи. Таким образом, при возникновении ДТП владелец сможет оценить его полную картину с учётом заносов, пересечения сплошной линии, и т.д.Новинка имеет встроенный микрофон для записи видео со звуком. Предусмотрена поддержка карт памяти типа TF объёмом до 64 Гб.В комплектацию входят: видеорегистратор, крепление на лобовое стекло автомобиля, USB-кабель, автомобильное зарядное устройство, руководство пользователя и гарантийный талон.По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.Технические характеристики FreeDrive 615 GPS SPEEDCAMS:Экран: 2.4" | IPS 1320 х 240 пиксПроцессор: GP5168Сенсор: Galaxy Core 2Мр Night Vision | 2 МпиксОбъектив: Широкоугольный, обзор до 170°Видео формат: MOVПоддерживаемое разрешение видео: FHD (1920 х 1080; 30 к/с), НD (1280 х 720; 30 к/с)Формат фото: JPGПоддерживаемое разрешение фото: 12М (4032 х 3024), ЮМ (3648 х 2736), 8М (3264 х 2448), 5М (2592 х 1944), ЗМ (2048 х 1536), 2М (1920 х 1080), 1ЗМ (1280 х 960), ОЗМ (640 х 480)Карта памяти: TF-карта (поддержка до 64 ГБ)USB-режимы: Накопитель/ЗарядкаВстроенный GPS модуль (speedcam.online): с высокой точностью определения координатМикрофон/Динамик: ВстроенныйЯзыки: Русский/АнглийскийБатарея: Li-ion | 300 мАчРазмер устройства: 66.7 х 50.8 х 39.2 ммВес устройства: 65 гВес комплекта: 170 гКОМПЛЕКТАЦИЯ:Видеорегистратор FreeDrive 615 GPS SPEEDCAMSКрепление на лобовое стекло автомобиляUSB-кабельАвтомобильное зарядное устройствоРуководство пользователяГарантийный талон