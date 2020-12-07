Новый видеорегистратор DIGMA FreeDrive 615 GPS SPEEDCAMS с обновляемой базой

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, представил новую модель автомобильного видеорегистратора — FreeDrive 615 GPS SPEEDCAMS.
Сегодня мы рассказываем вам о новой модели автомобильного видеорегистратора – FreeDrive 615 GPS SPEEDCAMS. Новинка придётся по душе и станет отличным помощником для тех, кто проводит за рулём много времени по работе или в автомобильных путешествиях.
Представленная новинка от DIGMA управляется процессором GP5168 и функционирует в слаженном тандеме 2-Мегапиксельного сенсора Galaxy Core 2MP Night и широкоугольного объектива с углом обзора в 170°.
Разрешение камеры FreeDrive 615 позволяет записывать видеосюжеты в универсальном формате MOV и в следующих разрешениях: FHD (1920 х 1080; 30 к/с), НD (1280 х 720; 30 к/с). Кроме того, камера умеет делать снимки в JPG с разрешением вплоть до 12 Мп включительно.
Камера активируется в автоматическом режиме вместе с ключом зажигания стартера, либо при срабатывании встроенного датчика движения, настроенного на обнаружение движущихся снаружи объектов. Полученный материал можно оперативно просматривать с качественного 2.4" IPS-экрана, либо выводить изображение на внешние устройства при помощи разъёма HDMI.
Данный видеорегистратор оснащён встроенным GPS-модулем. Благодаря ему во время движения по дорогам общего пользования водитель в режиме онлайн получает оповещения о нарушении им установленного скоростного режима или работающем на полосе радаре.
Кроме того, для FreeDrive 615 есть поддержка SPEEDCAM – непрерывной связи с популярным ресурсом SpeedCamOnLine.ru. За счёт наличия этой функции возможно отслеживание большинства типов камер видеонаблюдения и видеофиксации, подключённых в общую систему дорожной карты.
Производитель снабдил FreeDrive 615 и G-сенсором – гравитационным датчиком, который распознаёт положение автомобиля в трёх осях, следя за всеми его гравитационными изменениями: резкими торможениями, поворотами, разгонами и ударами. В это время на сохраняемый файл записи наносится особая метка: она не позволит видеорегистратору удалить его при перезаписи. Таким образом, при возникновении ДТП владелец сможет оценить его полную картину с учётом заносов, пересечения сплошной линии, и т.д.
Новинка имеет встроенный микрофон для записи видео со звуком. Предусмотрена поддержка карт памяти типа TF объёмом до 64 Гб.
В комплектацию входят: видеорегистратор, крепление на лобовое стекло автомобиля, USB-кабель, автомобильное зарядное устройство, руководство пользователя и гарантийный талон.
По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.
Технические характеристики FreeDrive 615 GPS SPEEDCAMS:
Экран: 2.4" | IPS 1320 х 240 пикс
Процессор: GP5168
Сенсор: Galaxy Core 2Мр Night Vision | 2 Мпикс
Объектив: Широкоугольный, обзор до 170°
Видео формат: MOV
Поддерживаемое разрешение видео: FHD (1920 х 1080; 30 к/с), НD (1280 х 720; 30 к/с)
Формат фото: JPG
Поддерживаемое разрешение фото: 12М (4032 х 3024), ЮМ (3648 х 2736), 8М (3264 х 2448), 5М (2592 х 1944), ЗМ (2048 х 1536), 2М (1920 х 1080), 1ЗМ (1280 х 960), ОЗМ (640 х 480)
Карта памяти: TF-карта (поддержка до 64 ГБ)
USB-режимы: Накопитель/Зарядка
Встроенный GPS модуль (speedcam.online): с высокой точностью определения координат
Микрофон/Динамик: Встроенный
Языки: Русский/Английский
Батарея: Li-ion | 300 мАч
Размер устройства: 66.7 х 50.8 х 39.2 мм
Вес устройства: 65 г
Вес комплекта: 170 г
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Видеорегистратор FreeDrive 615 GPS SPEEDCAMS
Крепление на лобовое стекло автомобиля
USB-кабель
Автомобильное зарядное устройство
Руководство пользователя
Гарантийный талон