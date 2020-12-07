Видеорегистратор DIGMA FreeDrive 560

У DIGMA вышла новая модель автомобильного видеорегистратора — FreeDrive 560.
Новинка получила одну камеру с разрешением 2К, а также широкоугольный объектив с матрицей GC2053 Night Vision для качественной съёмки даже в ночное время суток.
Не так давно в продажу поступил новый видеорегистратор от бренда DIGMA – FreeDrive 560. Новинка представляет собой базовую модель из линейки автомобильной электроники, однако с неплохим набором технических характеристик, который подойдёт для ежедневных нужд большинства водителей.
Процессор MS8336 отвечает за слаженное взаимодействие широкоугольного объектива с обзором до 170? и 3-Мегапиксельным сенсором Galaxy Core. Он способен обеспечить одновременный захват вплоть до 6 полос попутного и встречного движения. Сам процессор отличает хорошая производительность при съёмке даже в тёмное и ночное время суток – картинка будет чёткой. Объектив снабжён поляризационным светофильтром.
Изображение выводится на яркий IPS-экран с разрешением 640 х 360 пикселей. Диагональ экрана составляет 3 дюйма и обеспечивает хорошую видимость под любым углом.
Разрешение FreeDrive 560 можно выставить по желанию среди трёх доступных значений: Super HD, FHD или HD. Доступна функция фотосъёмки с максимальным разрешением до 3 Мп.
Новинка поддерживает работу с TF-картами памяти объёмом до 128 Гб.
В комплектацию входят: видеорегистратор FreeDrive 560, крепление на лобовое стекло автомобиля с дополнительным разъемом питания, USB-кабель, автомобильное зарядное устройство и руководство пользователя, гарантийный талон.
По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.
Технические характеристики FreeDrive 560
Экран: 3" | IPS | 640 х 360 пикс
Процессор: MS8336
Сенсор: Galaxy Corel 3 Мпикс
Объектив: Широкоугольный, обзор до 170°
Видео формат: MOV
Поддерживаемое разрешение видео: Super HD (2304 х 1296; 30 к/с), FHD (1920 х 1080; 30 к/с), HD (1280 x 720; 30 н/с)
Формат фото: JPG
Поддерживаемое разрешение фото: ЗМ (2304 х 1296), 2М (1920 х 1080), 1М (1280 х 720)
Карта памяти: TF-карта (поддержка до 128 ГБ)
USB-режимы: Накопитель/Зарядка
Микрофон/Динамик: Встроенный
Языки: Русский/Английский
Батарея: Li-Ion 1200 мАч
Совместимость с ОС: Windows и Mac OS
Размер устройства: 89 х 58.5 х 40 мм
Вес устройства: 128 г
Вес комплекта: 250 г
Комплектация
Видеорегистратор FreeDrive 560
Крепление на лобовое стекло автомобиля с дополнительным разъемом питания
USB-кабель
Автомобильное зарядное устройство
Руководство пользователя
Гарантийный талон