Видеорегистратор DIGMA FreeDrive 560

7 декабря 2020, 13:15

У DIGMA вышла новая модель автомобильного видеорегистратора — FreeDrive 560.

Новинка получила одну камеру с разрешением 2К, а также широкоугольный объектив с матрицей GC2053 Night Vision для качественной съёмки даже в ночное время суток.

Не так давно в продажу поступил новый видеорегистратор от бренда DIGMA – FreeDrive 560. Новинка представляет собой базовую модель из линейки автомобильной электроники, однако с неплохим набором технических характеристик, который подойдёт для ежедневных нужд большинства водителей.Процессор MS8336 отвечает за слаженное взаимодействие широкоугольного объектива с обзором до 170? и 3-Мегапиксельным сенсором Galaxy Core. Он способен обеспечить одновременный захват вплоть до 6 полос попутного и встречного движения. Сам процессор отличает хорошая производительность при съёмке даже в тёмное и ночное время суток – картинка будет чёткой. Объектив снабжён поляризационным светофильтром.Изображение выводится на яркий IPS-экран с разрешением 640 х 360 пикселей. Диагональ экрана составляет 3 дюйма и обеспечивает хорошую видимость под любым углом.Разрешение FreeDrive 560 можно выставить по желанию среди трёх доступных значений: Super HD, FHD или HD. Доступна функция фотосъёмки с максимальным разрешением до 3 Мп.Новинка поддерживает работу с TF-картами памяти объёмом до 128 Гб.В комплектацию входят: видеорегистратор FreeDrive 560, крепление на лобовое стекло автомобиля с дополнительным разъемом питания, USB-кабель, автомобильное зарядное устройство и руководство пользователя, гарантийный талон.По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.Технические характеристики FreeDrive 560Экран: 3" | IPS | 640 х 360 пиксПроцессор: MS8336Сенсор: Galaxy Corel 3 МпиксОбъектив: Широкоугольный, обзор до 170°Видео формат: MOVПоддерживаемое разрешение видео: Super HD (2304 х 1296; 30 к/с), FHD (1920 х 1080; 30 к/с), HD (1280 x 720; 30 н/с)Формат фото: JPGПоддерживаемое разрешение фото: ЗМ (2304 х 1296), 2М (1920 х 1080), 1М (1280 х 720)Карта памяти: TF-карта (поддержка до 128 ГБ)USB-режимы: Накопитель/ЗарядкаМикрофон/Динамик: ВстроенныйЯзыки: Русский/АнглийскийБатарея: Li-Ion 1200 мАчСовместимость с ОС: Windows и Mac OSРазмер устройства: 89 х 58.5 х 40 ммВес устройства: 128 гВес комплекта: 250 гКомплектацияВидеорегистратор FreeDrive 560Крепление на лобовое стекло автомобиля с дополнительным разъемом питанияUSB-кабельАвтомобильное зарядное устройствоРуководство пользователяГарантийный талон