Видеорегистратор DIGMA FreeDrive 630 GPS SPEEDCAMS

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, представил новую модель автомобильного видеорегистратора — FreeDrive 630 GPS SPEEDCAMS.
Лето потихоньку подходит к своей заключительной части, однако многие ещё только предвкушают отпуска, поездки и яркие эмоции от долгожданного отдыха. Если вы из тех, кто привык проводить каникулы в путешествиях за рулём, то наш рассказ про новую модель автомобильного видеорегистратора DIGMA FreeDrive 630 GPS SPEEDCAMS именно для вас!
Представленная новинка от DIGMA управляется процессором NTK96658 и функционирует в слаженном тандеме 2-Мегапиксельного сенсора GC2023 и широкоугольного объектива, угол обзора которого составляет 150°.
Разрешение камеры FreeDrive 630 позволяет записывать видеосюжеты в универсальном формате MOV с разрешениями 1080, а также 720P. Кроме того, камерой можно делать снимки в JPG с разрешением вплоть до 12Мп.
Камера активируется в автоматическом режиме вместе с ключом зажигания стартера, либо при срабатывании встроенного датчика движения, настроенного на обнаружение движущихся снаружи объектов. Полученный материал можно оперативно просматривать с качественного 2.45" IPS-экрана, либо выводить изображение на внешние устройства при помощи разъёма HDMI.
Данный видеорегистратор оснащён встроенным GPS-модулем. Благодаря ему во время движения по дорогам общего пользования водитель в режиме онлайн получает оповещения о нарушении им установленного скоростного режима или работающем на полосе радаре.
Кроме того, для FreeDrive 630 есть поддержка SPEEDCAM — непрерывной связи с популярным ресурсом SpeedCamOnLine.ru. За счёт наличия этой функции возможно отслеживание большинства типов камер видеонаблюдения и видеофиксации, подключённых в общую систему дорожной карты.
Производитель снабдил FreeDrive 630 и G-сенсором — гравитационным датчиком, который распознаёт положение автомобиля в трёх осях, следя за всеми его гравитационными изменениями: резкими торможениями, поворотами, разгонами и ударами. В это время на сохраняемый файл записи наносится особая метка: она не позволит видеорегистратору удалить его при перезаписи. Таким образом, при возникновении ДТП владелец сможет оценить его полную картину с учётом заносов, пересечения сплошной линии, и т.д.
Новинка имеет встроенный микрофон для записи видео со звуком. Предусмотрена поддержка карт памяти типа TF объёмом до 64 Гб.
В комплектацию входят: видеорегистратор, крепление на лобовое стекло автомобиля, USB-кабель, автомобильное зарядное устройство, руководство пользователя и гарантийный талон.
Технические характеристики FreeDrive 630 GPS SPEEDCAM
Экран: 2.45" | IPS | 432 х 240 пикс
Процессор: NTK96658
Сенсор: GC2023 | 2 Мпикс
Объектив: Широкоугольный, обзор до 150°
Видео формат: MOV
Поддерживаемое разрешение видео: 1080FHD (1920 x 1080, 30fps), 720P (1280 x 720, 30fps)
Формат фото: JPG
Поддерживаемое разрешение фото: 12M (4032 x 3024)
Карта памяти: TF-карта (поддержка до 64 ГБ)
Микрофон/Динамик: Встроенный
Языки: Русский/Английский
Резервный источник питания: ионистор 5.5В/1.5Ф
Размер устройства: 71 x 47 x 35 мм
Вес устройства: 64 г
Вес комплекта: 420 г
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Видеорегистратор FreeDrive 630 GPS SPEEDCAMS
Крепление на лобовое стекло автомобиля
USB-кабель
Автомобильное зарядное устройство
Руководство пользователя
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