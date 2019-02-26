DIGMA FreeDrive 550 DUAL INCAR: запись поездки внутри и снаружи

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, запустил в продажу видеорегистратор DIGMA FreeDrive 550 DUAL INCAR.
Модель позволяет записывать всё происходящее как снаружи автомобиля, так и внутри салона.
Видеорегистратор DIGMA FreeDrive 550 DUAL INCAR работает на базе тандема процессора Novatek NTK96658 и CMOS-сенсора Sony Exmor IMX322. Устройство обладает широкими углами обзора в 170°.
Внешняя камера позволяет записывать с разрешением 1080p (FullHD) и матрицей 3 МПикс. Фоторежим делает снимки вплоть до 18 Мпикс. Внутренняя камера делает запись в разрешении 480р (WVGA).
Благодаря встроенному режиму Wide Dynamic Range (WDR) видеорегистратор позволяет записывать видео с широким цветовым диапазоном.
Устройство автоматически включается и начинает запись при старте автомобиля или при обнаружении движущихся объектов, благодаря встроенному датчику движения.
Внутренняя камера позволит зафиксировать на видео происходящее в салоне – это будет полезно для родителей с детьми, водителей такси или при общении с сотрудниками транспортной полиции.
Встроенный G-сенсор автоматически начинает запись в случае резкого торможения, ускорения или удара. Также при экстренных ситуациях произведённая запись получает атрибут “Только для чтения”, предотвращая перезапись файла.
Все файлы записываются в формате MOV. Их можно просматривать напрямую, на 3-дюймовом IPS-экране с разрешением 320x240 (QVGA).
Встроенный микрофон позволяет записывать видео со звуком. Поддерживаются карты microSDHC объемом до 128 ГБ. Устройство локализовано на русский и английский языки.
В комплектацию входят: видеорегистратор, камера для съёмки внутри салона, крепление на лобовое стекло автомобиля, зарядное устройство, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.
Технические характеристики
Диагональ экрана: LCD | IPS | 3" | 320 x 240 Пикс
Процессор: Novatek NTK96558
Сенсор: Sony Exmor IMX323, 3 Мпикс
Объектив: Широкоугольный / обзор до 170°
Видео формат: MOV
Поддерживаемое разрешение видео основной камеры: 1920x1080 (30 к/c), 1280x720 (30 к/c), 848x480 (30 к/c), 640x480 (30 к/c)
Поддерживаемое разрешение видео камеры внутри салона: 720х480 (30 к/с)
Формат фото: JPG
Поддерживаемое разрешение фото основной камеры: 18 Мпикс, 12 Мпикс, 10 Мпикс, 8 МПикс, 5 МПикс.
Карта памяти: MicroSD-карта (поддержка до 128 ГБ)
Микрофон: Встроенный
Языки: Русский и Английский
Совместимость с ОС: Windows и MacOS
Размер устройства: 88х52х10 мм
Вес устройства: 76 г.
Комплектация: видеорегистратор, камера внутри салона, крепление на лобовое стекло автомобиля, USB-кабель, зарядное устройство, руководство пользователя.