DIGMA FreeDrive 550 DUAL INCAR: запись поездки внутри и снаружи

26 февраля 2019, 13:15

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, запустил в продажу видеорегистратор DIGMA FreeDrive 550 DUAL INCAR.

Модель позволяет записывать всё происходящее как снаружи автомобиля, так и внутри салона.



Видеорегистратор DIGMA FreeDrive 550 DUAL INCAR работает на базе тандема процессора Novatek NTK96658 и CMOS-сенсора Sony Exmor IMX322. Устройство обладает широкими углами обзора в 170°.



Внешняя камера позволяет записывать с разрешением 1080p (FullHD) и матрицей 3 МПикс. Фоторежим делает снимки вплоть до 18 Мпикс. Внутренняя камера делает запись в разрешении 480р (WVGA).



Благодаря встроенному режиму Wide Dynamic Range (WDR) видеорегистратор позволяет записывать видео с широким цветовым диапазоном.



Устройство автоматически включается и начинает запись при старте автомобиля или при обнаружении движущихся объектов, благодаря встроенному датчику движения.



Внутренняя камера позволит зафиксировать на видео происходящее в салоне – это будет полезно для родителей с детьми, водителей такси или при общении с сотрудниками транспортной полиции.



Встроенный G-сенсор автоматически начинает запись в случае резкого торможения, ускорения или удара. Также при экстренных ситуациях произведённая запись получает атрибут “Только для чтения”, предотвращая перезапись файла.



Все файлы записываются в формате MOV. Их можно просматривать напрямую, на 3-дюймовом IPS-экране с разрешением 320x240 (QVGA).



Встроенный микрофон позволяет записывать видео со звуком. Поддерживаются карты microSDHC объемом до 128 ГБ. Устройство локализовано на русский и английский языки.



В комплектацию входят: видеорегистратор, камера для съёмки внутри салона, крепление на лобовое стекло автомобиля, зарядное устройство, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.



Технические характеристики



Диагональ экрана: LCD | IPS | 3" | 320 x 240 Пикс

Процессор: Novatek NTK96558

Сенсор: Sony Exmor IMX323, 3 Мпикс

Объектив: Широкоугольный / обзор до 170°

Видео формат: MOV

Поддерживаемое разрешение видео основной камеры: 1920x1080 (30 к/c), 1280x720 (30 к/c), 848x480 (30 к/c), 640x480 (30 к/c)

Поддерживаемое разрешение видео камеры внутри салона: 720х480 (30 к/с)

Формат фото: JPG

Поддерживаемое разрешение фото основной камеры: 18 Мпикс, 12 Мпикс, 10 Мпикс, 8 МПикс, 5 МПикс.

Карта памяти: MicroSD-карта (поддержка до 128 ГБ)

Микрофон: Встроенный

Языки: Русский и Английский

Совместимость с ОС: Windows и MacOS

Размер устройства: 88х52х10 мм

Вес устройства: 76 г.

Комплектация: видеорегистратор, камера внутри салона, крепление на лобовое стекло автомобиля, USB-кабель, зарядное устройство, руководство пользователя.

