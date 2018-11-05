DIGMA, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, выпускает новый многофункциональный видеорегистратор DIGMA FreeDrive 600-GW DUAL 4K.
Устройство выделяется записью в формате 4K, комплектной камерой заднего вида, а также функцией GPS антирадара.
В видеорегистраторе DIGMA FreeDrive 600-GW DUAL 4K применяется тандем из мощного процессора Novatek NT96660 и CMOS сенсора OmniVision OV4689 на базе архитектуры OmniBSI-2. Поддерживается запись 4К-видео со скоростью 24 к/с или Full HD видео с 60 к/с. Видеорегистратор может делать фотографии с разрешением до 12 мегапикселей.
Высокое качество изображения обеспечивается шестью стеклянными линзами, а также инфракрасным модулем для съёмки в тёмное время суток.
Фокусное расстояние составляет 3 мм. Углы обзора обладают соотношением сторон 16:9 и составляют 108 градусов по горизонтали и 60 градусов по вертикали.
Комплектная камера заднего вида позволяет записывать всё происходящее позади автомобиля. Функция парковки с изображением парковочной трапеции с цветной градацией даёт возможность эффективно парковаться даже в малых пространствах.
В видеорегистраторе есть дополнительный функционал благодаря встроенному модулю GPS. Устройство умеет предупреждать пользователя о превышении установленной скорости или о приближении к полицейскому радару. База данных радаров и камер доступна для обновления.
Встроенный Wi-Fi модуль позволяет управлять видеорегистратором удалённо через специальное приложение для мобильных устройств на базе Android и iOS.
Устройство автоматически запускается при включении питания автомобиля. Кроме того, благодаря встроенному датчику движения, регистратор может работать на отслеживание и запись всех движущихся предметов, которые попадают в объектив обеих камер.
Встроенный G-сенсор с тремя уровнями чувствительности автоматически начинает запись в случае резкого торможения, ускорения или удара. Присутствует функция защиты от перезаписи.
Все файлы записываются в формате MP4. Их можно просматривать как напрямую на 2.4” TFT-дисплее, так и через персональный компьютер или телевизор благодаря разъёмам miniUSB и HDMI.
В устройстве присутствует встроенный литиевый аккумулятор на 250 mAh, который позволит записывать видео даже при выключенном питании автомобиля.
В видеорегистраторе присутствует встроенный микрофон для записи звука. Для хранения данных поддерживаются карты microSD ёмкостью до 64 ГБ. Устройство имеет поддержку русского и английского языков.
Устройство выпущено в черном цвете, при этом имеет компактные размеры и вес 83 г.
В комплектацию входят: видеорегистратор, камера заднего вида, крепление на лобовое стекло автомобиля, набор крепежей (шурупы х 2шт., клеящаяся пластина), зарядное устройство, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.
По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.
Технические характеристики DIGMA FreeDrive 600-GW DUAL 4K
Диагональ экрана: LCD | TFT | 2.4" | 320 x 240 Пикс
Процессор: Novatek NT96660
Сенсор: OmniVision OV4689
Объектив: 150°
Фокусное расстояние: 3 мм
Поддержка HDR: Да
Поддержка GPS: Да
GPS-антирадар: Да
Монитор-скорости: Да
Обновление базы данных GPS координат камер и радаров
Видео формат: MP4
Поддерживаемое разрешение видео основной камеры: 2880x2160 (24 к/с), 1920x1080 (60 к/c), 1280x720 (120 к/c), 1280x720 (60 к/c), 1280x720 (30 к/c), 1920x1080 (30 к/c) + 720х480 (30 к/с)
Поддерживаемое разрешение видео камеры заднего вида: 720х480 (30 к/с)
Формат фото: JPG
Поддерживаемое разрешение фото основной камеры: 4032х3024 (12 Мпикс), 3648х2736 (10 МПикс), 3264х2448 (8 Мпикс), 2592х1944 (5 Мпикс), 1920х1080 (2 Мпикс), 1920х960 (1.2 Мпикс)
Карта памяти: TF-карта (поддержка до 64 ГБ)
Микрофон: Встроенный
Языки: Русский и Английский
Совместимость с ОС: Windows и MacOS
Размер устройства: 74х64х32 мм
Вес устройства: 83 г.
Комплектация: видеорегистратор, камера заднего вида, крепление на лобовое стекло автомобиля, набор крепежей (шурупы х 2шт., клеящаяся пластина), зарядное устройство, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.