5 ноября 2018, 9:45

DIGMA, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, выпускает новый многофункциональный видеорегистратор DIGMA FreeDrive 600-GW DUAL 4K.

Устройство выделяется записью в формате 4K, комплектной камерой заднего вида, а также функцией GPS антирадара.



В видеорегистраторе DIGMA FreeDrive 600-GW DUAL 4K применяется тандем из мощного процессора Novatek NT96660 и CMOS сенсора OmniVision OV4689 на базе архитектуры OmniBSI-2. Поддерживается запись 4К-видео со скоростью 24 к/с или Full HD видео с 60 к/с. Видеорегистратор может делать фотографии с разрешением до 12 мегапикселей.



Высокое качество изображения обеспечивается шестью стеклянными линзами, а также инфракрасным модулем для съёмки в тёмное время суток.



Фокусное расстояние составляет 3 мм. Углы обзора обладают соотношением сторон 16:9 и составляют 108 градусов по горизонтали и 60 градусов по вертикали.



Комплектная камера заднего вида позволяет записывать всё происходящее позади автомобиля. Функция парковки с изображением парковочной трапеции с цветной градацией даёт возможность эффективно парковаться даже в малых пространствах.



В видеорегистраторе есть дополнительный функционал благодаря встроенному модулю GPS. Устройство умеет предупреждать пользователя о превышении установленной скорости или о приближении к полицейскому радару. База данных радаров и камер доступна для обновления.



Встроенный Wi-Fi модуль позволяет управлять видеорегистратором удалённо через специальное приложение для мобильных устройств на базе Android и iOS.



Устройство автоматически запускается при включении питания автомобиля. Кроме того, благодаря встроенному датчику движения, регистратор может работать на отслеживание и запись всех движущихся предметов, которые попадают в объектив обеих камер.



Встроенный G-сенсор с тремя уровнями чувствительности автоматически начинает запись в случае резкого торможения, ускорения или удара. Присутствует функция защиты от перезаписи.



Все файлы записываются в формате MP4. Их можно просматривать как напрямую на 2.4” TFT-дисплее, так и через персональный компьютер или телевизор благодаря разъёмам miniUSB и HDMI.



В устройстве присутствует встроенный литиевый аккумулятор на 250 mAh, который позволит записывать видео даже при выключенном питании автомобиля.



В видеорегистраторе присутствует встроенный микрофон для записи звука. Для хранения данных поддерживаются карты microSD ёмкостью до 64 ГБ. Устройство имеет поддержку русского и английского языков.



Устройство выпущено в черном цвете, при этом имеет компактные размеры и вес 83 г.



В комплектацию входят: видеорегистратор, камера заднего вида, крепление на лобовое стекло автомобиля, набор крепежей (шурупы х 2шт., клеящаяся пластина), зарядное устройство, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.



По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.



Технические характеристики DIGMA FreeDrive 600-GW DUAL 4K



Диагональ экрана: LCD | TFT | 2.4" | 320 x 240 Пикс

Процессор: Novatek NT96660

Сенсор: OmniVision OV4689

Объектив: 150°

Фокусное расстояние: 3 мм

Поддержка HDR: Да

Поддержка GPS: Да

GPS-антирадар: Да

Монитор-скорости: Да

Обновление базы данных GPS координат камер и радаров

Видео формат: MP4

Поддерживаемое разрешение видео основной камеры: 2880x2160 (24 к/с), 1920x1080 (60 к/c), 1280x720 (120 к/c), 1280x720 (60 к/c), 1280x720 (30 к/c), 1920x1080 (30 к/c) + 720х480 (30 к/с)

Поддерживаемое разрешение видео камеры заднего вида: 720х480 (30 к/с)

Формат фото: JPG

Поддерживаемое разрешение фото основной камеры: 4032х3024 (12 Мпикс), 3648х2736 (10 МПикс), 3264х2448 (8 Мпикс), 2592х1944 (5 Мпикс), 1920х1080 (2 Мпикс), 1920х960 (1.2 Мпикс)

Карта памяти: TF-карта (поддержка до 64 ГБ)

Микрофон: Встроенный

Языки: Русский и Английский

Совместимость с ОС: Windows и MacOS

Размер устройства: 74х64х32 мм

Вес устройства: 83 г.

Комплектация: видеорегистратор, камера заднего вида, крепление на лобовое стекло автомобиля, набор крепежей (шурупы х 2шт., клеящаяся пластина), зарядное устройство, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.