Состоялся анонс видеорегистратора DIGMA FreeDrive 108 Dual

26 июля 2018, 9:15

DIGMA, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, объявил о выходе о видеорегистратора DIGMA FreeDrive 108 Dual.

Модель представляет из себя комплект из двух камер для фиксации переднего и заднего вида автомобиля с функцией парковки и записью в Full HD.

Видеорегистратор DIGMA FreeDrive 108 Dual



DIGMA FreeDrive 108 Dual обладает хорошим качеством съёмки благодаря фокусному расстоянию в 2,6 мм и широким углам обзора в 140° по горизонтали.

Тандем из процессора GP2248 и сенсора SC1024 создаёт высокое качество фото и видеосъёмки. Поддерживается запись видео в Full HD разрешении. Видеорегистратор может делать фотографии с разрешением 8 мегапикселей.



Устройство автоматически запускается при включении питания автомобиля. Кроме того, благодаря встроенному датчику движения, регистратор может работать на отслеживание и запись всех движущихся предметов, которые попадают в объектив обеих камер.



Благодаря камере заднего вида возможна не только циклическая запись всего происходящего сзади, но и функция парковки с изображением парковочной трапеции с цветной градацией. Это даёт возможность эффективно парковаться даже в малых пространствах.



Встроенный G-сенсор автоматически начинает запись в случае резкого торможения, ускорения или удара. Также при экстренных ситуациях произведённая запись получает атрибут “Только для чтения”, предотвращая перезапись файла.



Все файлы записываются в формат AVI. Их можно просматривать как напрямую на 3-дюймовом ЖК-дисплее, так и через компьютер под управлением Windows или MacOS.



В видеорегистраторе встроен микрофон для записи звука. Поддерживаются TF-карты объемом до 32 ГБ. Интерфейс устройства локализован на русский и английский языки.



Устройство выпущено в черном цвете, при этом имеет компактные размеры и вес в 107 г.



В комплектацию входят: видеорегистратор, камера заднего вида, крепление на лобовое стекло автомобиля, зарядное устройство, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.



Технические характеристики



Диагональ экрана: LCD | TFT | 3" | 320 x 240 Пикс

Процессор: GP2248

Сенсор: SC1024 (1280 x 720)

Объектив: Широкоугольный / обзор до 140°

Фокусное расстояние: 2.6 мм

Видео формат: AVI

Поддерживаемое разрешение видео основной камеры: 1920x1080 (25 к/c), 1280x720 (25 к/c), 848x480 (25 к/c), 640x480 (25 к/c)

Поддерживаемое разрешение видео камеры заднего вида: 720х480 (23 к/с)

Формат фото: JPG

Поддерживаемое разрешение фото основной камеры: 3264х2448 (8 Мпикс), 2592х1944 (5 Мпикс), 1920х1080 (2 Мпикс), 1920х960 (1.2 Мпикс)

Поддерживаемое разрешение фото камеры заднего вида: 720х480 (0.4 Мпикс)

Карта памяти: TF-карта (поддержка до 32 ГБ)

Микрофон: Встроенный

Языки: Русский и Английский

Совместимость с ОС: Windows и MacOS

Размер устройства: 87х53х34 мм

Вес устройства: 107 г.

Комплектация: видеорегистратор, крепление на лобовое стекло автомобиля, USB-кабель, зарядное устройство, руководство пользователя.