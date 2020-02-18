Видеорегистратор DIGMA FreeDrive 350 SUPER HD NIGHT

Бренд DIGMA выпустил очередную новинку в серии автомобильной электроники — видеорегистратор FreeDrive 350 SUPER HD NIGHT. Камера новой модели получила сенсор 3 Мп для съёмки качественных видео даже в ночных условиях.
Говорят, что-то модно, что-то вечно. Так вышло и с новинкой, которая дополнила серию автомобильных видеорегистраторов DIGMA. Модель с ярким IPS-экраном и 2.5D стеклом, облачённая в прочный стальной корпус, вот-вот появилась на прилавках розничных сетей, заменив собой прошлый безусловный «хит» – «трёхсотую» модель от бренда DIGMA.
Вслед за «младшей» моделью из бюджетного сегмента автомобильной электроники DIGMA свет увидела и «старшая» – FreeDrive 350 SUPER HD NIGHT. Этот видеорегистратор относится к премиальной линейке. Из названия нетрудно понять: видео и фото, полученные с его помощью, отличаются высоким качеством вне зависимости от времени суток.
FreeDrive 350 SUPER HD NIGHT «вооружили» широкоугольным объективом с углом обзора до 170°, сенсором в 3Мп GC3053 Night Vision и четырьмя стеклянными инфракрасными линзами. Данное трио функционирует под управлением процессора MS8336.
Он отвечает за слаженное взаимодействие широкоугольного объектива с 3-Мегапиксельным сенсором, позволяя записывать ролики в форматах SuperHD, FHD и HD, а также делать снимки в популярном формате JPG. Этот процессор показал хорошую производительность при съёмке в тёмное и ночное время суток – картинка будет чёткой. Объектив снабжён светофильтром.
Разрешение камеры FreeDrive 350 SUPER HD NIGHT пользователи могут выставлять по своему желанию и потребностям. Всего их доступно три: 2304 x 1296; 30 к/с; 1920 x 1080; 30 к/с); 1280 x 720; 30 к/с. Разрешение фотоснимков – 2048 x 1536 пикселей.
Для хранения полученных материалов устройство оборудовано картой памяти с увеличенным – вплоть до 128 Гб – объёмом для хранения файлов высокого качества. Языки меню: русский, английский.
В комплектацию входят: видеорегистратор, крепление на лобовое стекло автомобиля, USB-кабель, автомобильное зарядное устройство, руководство пользователя и гарантийный талон.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ FreeDrive 350 SUPER HD NIGHT:
Экран: 3" | IPS | 640 х 360 пикс
Процессор: MS8336
Сенсор: Galaxy Core (GC3053NV) | 3 Мпикс
Объектив: Широкоугольный, обзор до 170°
Видео формат: MOV
Поддерживаемое разрешение видео: Super HD (2304 x 1296; 30 к/с), FHD (1920 x 1080; 30 к/с), HD (1280 x 720; 30 к/с)
Формат фото: JPG
Поддерживаемое разрешение фото: 3M (2048 x 1536)
Карта памяти: TF-карта (поддержка до 128 ГБ)
Микрофон/Динамик: Встроенный
Языки: Русский/Английский
Батарея: Li-ion | 200 мАч
Размер устройства: 89 x 58.5 x 40 мм
Вес устройства: 128 г
Вес комплекта: 250 г
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Видеорегистратор FreeDrive 350 SUPER HD NIGHT
Крепление на лобовое стекло автомобиля
USB-кабель
Автомобильное зарядное устройство
Руководство пользователя
Гарантийный талон
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