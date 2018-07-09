Новый видеорегистратор DIGMA FreeDrive 108

9 июля 2018, 10:15

DIGMA анонсировала выход видеорегистратора – DIGMA FreeDrive 108. Особенность модели – широкоугольный сенсор и запись видео в формате Full HD.



DIGMA FreeDrive 108 обладает широким углом обзора, который составляет 140° по горизонтали. Фокусное расстояние в 2.6мм и функция расширенного динамического диапазона (WDR) обеспечивают высокое качество съемки в различных условиях освещенности.



В основе устройства лежит процессор Novatek NTK96223 и сенсор SC1143. Поддерживается запись видео в Full HD разрешении. Видеорегистратор позволяет делать снимки в 2592х1944 пикселей, что на 80% больше, чем Full HD.

Пользователь сможет зафиксировать все, что происходит на дороге в формате AVI. Просматривать записанные ролики поможет встроенный 3-дюймовый LCD-дисплей.Видеорегистратор оснащен G-сенсором, по сигналу которого, видео, записанное в момент аварийной ситуации, перемещается в специальную, защищенную от перезаписи папку.Среди других возможностей - наличие встроенного микрофона. Поддерживаются TF-карты объемом до 32 ГБ. Интерфейс устройства локализован на русский и английский языки.Устройство выпущено в черном цвете, при этом имеет компактные размеры и вес в 107 г.В комплектацию входят: видеорегистратор, крепление на лобовое стекло автомобиля, зарядное устройство, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.Технические характеристики DIGMA FreeDrive 108Диагональ экрана: LCD | TFT | 2" | 320 x 240 ПиксПроцессор: Novatek NTK96558Сенсор: SC1143Объектив: Широкоугольный / обзор до 140°Видео формат: AVIПоддерживаемое разрешение видео: 1920x1080 (24 к/c), 1280x720 (30 к/c), 848x480 (30 к/c), 640x480 (30 к/c)Формат фото: JPGПоддерживаемое разрешение фото: 2592х1944, 2048х1536, 1920х1080, 1280х960, 640х480Карта памяти: TF-карта (поддержка до 32 ГБ)Микрофон: ВстроенныйАудио формат: PCMЯзыки: Русский и АнглийскийСовместимость с ОС: Windows и MacOSРазмер устройства: 87х53х34 ммВес устройства: 107 г.Комплектация: видеорегистратор, крепление на лобовое стекло автомобиля, USB-кабель, зарядное устройство, руководство пользователя.