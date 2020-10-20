20 октября 2020, 9:45

Видеорегистратор DIGMA FreeDrive 114: в помощь автомобилисту

В продажу поступил FreeDrive 114 — новый видеорегистратор от DIGMA, производителя цифровой техники и электроники.

Новинка выполнена в удобном форма-факторе и получила хороший набор технических характеристик.

Безусловно, в наши дни такой гаджет как автомобильный видеорегистратор — вещь крайне полезная. Бренд DIGMA представил новую модель этого устройства: FreeDrive 114. Регистратор представляет собой зеркало заднего вида с аккуратным глазком камеры в левой части.

FreeDrive 114 отличает недорогая цена, за которую вы получаете устройство со всеми необходимыми функциями, камерой заднего вида, микрофоном для записи звука и даже динамиком для его воспроизведения непосредственно в салоне автомобиля.

Пройдёмся по основным параметрам нового регистратора. Он «вооружён» основной камерой с 1.3 Мп-сенсором и широкоугольным объективом с углом обзора до 130°. С её помощью FreeDrive 114 пишет видеоролики со звуком в универсальном AVI-формате с разрешениями FHD (1920 x 1080; 30 к/с) и HD (1280 x 720; 30 к/с). Запись видео начинается автоматически при появлении внешнего питания устройства. Для съёмки фотографий доступны несколько разрешений на выбор пользователя — от 1, 2, 5 и 8 Мп. Камера заднего вида имеет разрешение 480P (640 x 480; 30 к/с).

Полученные видео- и фотоматериалы сохраняются на карте памяти формата TF с максимально допустимым объёмом до 32 Гб. Просматривать ролики и фото можно на большом 4.3”-дюймовом TN-экране.

В комплектацию входят: видеорегистратор, крепление на лобовое стекло автомобиля, USB-кабель, автомобильное зарядное устройство, руководство пользователя и гарантийный талон.

По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.

Технические характеристики FreeDrive 114:

Экран: 4.3" | TN | 480 х 272 пикс

Процессор: GP2247

Сенсор: GC1054 | 1.3 Мпикс

Объектив: Широкоугольный, обзор до 130°

Видео формат: AVI

Поддерживаемое разрешение видео: FHD (1920 x 1080; 30 к/с), HD (1280 x 720; 30 к/с) у основной камеры; 480P (640 x 480; 30 к/с) у камеры заднего вида

Формат фото: JPG

Поддерживаемое разрешение фото: 8M (3264 х 2448), 5M (2592 х 1944), 3M (2048 х 1536), 2M (1920 х 1080), 1M (1280 х 960)

Карта памяти: TF-карта (поддержка до 32 ГБ)

Микрофон/Динамик: Встроенный

Языки: Русский/Английский

Батарея: Li-ion | 300 мАч

Размер устройства: 310 x 78.7 x 41.1 мм

Вес устройства: 271 г

Вес комплекта: 608 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

    Видеорегистратор FreeDrive 114
    Камера заднего вида
    Крепление
    Автомобильное зарядное устройство
    USB-картридер
    Руководство пользователя
    Гарантийный талон
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