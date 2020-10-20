Видеорегистратор DIGMA FreeDrive 114: в помощь автомобилисту

20 октября 2020, 9:45

В продажу поступил FreeDrive 114 — новый видеорегистратор от DIGMA, производителя цифровой техники и электроники.

Новинка выполнена в удобном форма-факторе и получила хороший набор технических характеристик.



Безусловно, в наши дни такой гаджет как автомобильный видеорегистратор — вещь крайне полезная. Бренд DIGMA представил новую модель этого устройства: FreeDrive 114. Регистратор представляет собой зеркало заднего вида с аккуратным глазком камеры в левой части.

FreeDrive 114 отличает недорогая цена, за которую вы получаете устройство со всеми необходимыми функциями, камерой заднего вида, микрофоном для записи звука и даже динамиком для его воспроизведения непосредственно в салоне автомобиля.Пройдёмся по основным параметрам нового регистратора. Он «вооружён» основной камерой с 1.3 Мп-сенсором и широкоугольным объективом с углом обзора до 130°. С её помощью FreeDrive 114 пишет видеоролики со звуком в универсальном AVI-формате с разрешениями FHD (1920 x 1080; 30 к/с) и HD (1280 x 720; 30 к/с). Запись видео начинается автоматически при появлении внешнего питания устройства. Для съёмки фотографий доступны несколько разрешений на выбор пользователя — от 1, 2, 5 и 8 Мп. Камера заднего вида имеет разрешение 480P (640 x 480; 30 к/с).Полученные видео- и фотоматериалы сохраняются на карте памяти формата TF с максимально допустимым объёмом до 32 Гб. Просматривать ролики и фото можно на большом 4.3”-дюймовом TN-экране.В комплектацию входят: видеорегистратор, крепление на лобовое стекло автомобиля, USB-кабель, автомобильное зарядное устройство, руководство пользователя и гарантийный талон.По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.Технические характеристики FreeDrive 114:Экран: 4.3" | TN | 480 х 272 пиксПроцессор: GP2247Сенсор: GC1054 | 1.3 МпиксОбъектив: Широкоугольный, обзор до 130°Видео формат: AVIПоддерживаемое разрешение видео: FHD (1920 x 1080; 30 к/с), HD (1280 x 720; 30 к/с) у основной камеры; 480P (640 x 480; 30 к/с) у камеры заднего видаФормат фото: JPGПоддерживаемое разрешение фото: 8M (3264 х 2448), 5M (2592 х 1944), 3M (2048 х 1536), 2M (1920 х 1080), 1M (1280 х 960)Карта памяти: TF-карта (поддержка до 32 ГБ)Микрофон/Динамик: ВстроенныйЯзыки: Русский/АнглийскийБатарея: Li-ion | 300 мАчРазмер устройства: 310 x 78.7 x 41.1 ммВес устройства: 271 гВес комплекта: 608 гКОМПЛЕКТАЦИЯ:Видеорегистратор FreeDrive 114Камера заднего видаКреплениеАвтомобильное зарядное устройствоUSB-картридерРуководство пользователяГарантийный талон