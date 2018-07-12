DIGMA представила новый видеорегистратор FreeDrive Action Full HD

DIGMA, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, выпускает новый видеорегистратор Action Full HD серии FreeDrive. Особенность модели – возможность работы в качестве экшн-камеры.
Оптика DIGMA FreeDrive Action Full HD характеризуется широкими углами обзора в 140° по горизонтали. Фокусное расстояние в 2.5 мм позволяет вести съёмку с высоким качеством, вне зависимости от времени суток.
Видеорегистратор можно использовать как полноценную экшн-камеру. Водонепроницаемый бокс поможет защитить устройство от влаги, а возможность крепления на велосипед или шлем зафиксирует для вас самые яркие моменты.
Поддерживается запись видео в Full HD разрешении в формате AVI или MJPEG. Функция циклической записи позволит вам записывать без ручного удаления старых записей. Запись звука обеспечивается встроенным высококачественным микрофоном.
Видеорегистратор может делать фотоснимки в полнокадровом 4К разрешении (4000х3000 пикселей).
Устройство совместимо с Microsoft Windows и Apple MacOS при подключении к компьютеру.
Поддерживаются TF-карты объемом до 32 ГБ. Устройство обладает интерфейсом на русском и английском языках.
Видеорегистратор выпускается в черном цвете, при этом имеет компактные размеры и весом всего в 49 г.
Устройство имеет богатую комплектацию: видеорегистратор, крепление на лобовое стекло автомобиля, водонепроницаемый бокс, крепление на руль велосипеда, основное крепление, крепление для шлема, два адаптера-кронштейна, привязка-бандаж, дополнительный скотч 3M, автомобильный адаптер питания, батарея, рамка, USB-кабель, руководство пользователя, гарантийный талон.
Технические характеристики DIGMA FreeDrive Action Full HD
Диагональ экрана: LCD | TFT | 2" | 220x176 Пикс
Процессор: SUNPLUS SPAC1521
Сенсор: GC1034, 1.2 Мпикс
Объектив: Широкоугольный / обзор до 140°
Фокусное расстояние: 2.5 мм
Видео формат: AVI / MJPEG
Поддерживаемое разрешение видео: 1080p (1920x1080, 30 к/c), 720p (1280x720, 30 к/c), 480p (640x480, 30 к/c)
Формат фото: JPG
Поддерживаемое разрешение фото: 12M (4000x3000), 10M (3920x2940), 8M (3264x2448), 5M (2592х1944), 3M (2048х1536), 2M(1600х1200), 1.3M (1280х960), 1M (1024х768)
Карта памяти: TF-карта (поддержка до 32 ГБ)
Режим таймлапс: Нет
Микрофон: Встроенный
Языки: Русский и Английский
Совместимость с ОС: Windows и MacOS
Размер устройства: 59х41х25 мм
Вес устройства: 49 г.
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