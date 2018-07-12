DIGMA представила новый видеорегистратор FreeDrive Action Full HD

12 июля 2018, 11:45

DIGMA, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, выпускает новый видеорегистратор Action Full HD серии FreeDrive. Особенность модели – возможность работы в качестве экшн-камеры.Оптика DIGMA FreeDrive Action Full HD характеризуется широкими углами обзора в 140° по горизонтали. Фокусное расстояние в 2.5 мм позволяет вести съёмку свысоким качеством, вне зависимости от времени суток.Видеорегистратор можно использовать как полноценную экшн-камеру. Водонепроницаемый бокс поможет защитить устройство от влаги, а возможность крепления на велосипед или шлем зафиксирует для вас самые яркие моменты.Поддерживается запись видео в Full HD разрешении в формате AVI или MJPEG. Функция циклической записи позволит вам записывать без ручного удаления старых записей. Запись звука обеспечивается встроенным высококачественным микрофоном.Видеорегистратор может делать фотоснимки в полнокадровом 4К разрешении (4000х3000 пикселей).Устройство совместимо с Microsoft Windows и Apple MacOS при подключении к компьютеру.Поддерживаются TF-карты объемом до 32 ГБ. Устройство обладает интерфейсом на русском и английском языках.Видеорегистратор выпускается в черном цвете, при этом имеет компактные размеры и весом всего в 49 г.Устройство имеет богатую комплектацию: видеорегистратор, крепление на лобовое стекло автомобиля, водонепроницаемый бокс, крепление на руль велосипеда, основное крепление, крепление для шлема, два адаптера-кронштейна, привязка-бандаж, дополнительный скотч 3M, автомобильный адаптер питания, батарея, рамка, USB-кабель, руководство пользователя, гарантийный талон.Технические характеристики DIGMA FreeDrive Action Full HDДиагональ экрана: LCD | TFT | 2" | 220x176 ПиксПроцессор: SUNPLUS SPAC1521Сенсор: GC1034, 1.2 МпиксОбъектив: Широкоугольный / обзор до 140°Фокусное расстояние: 2.5 ммВидео формат: AVI / MJPEGПоддерживаемое разрешение видео: 1080p (1920x1080, 30 к/c), 720p (1280x720, 30 к/c), 480p (640x480, 30 к/c)Формат фото: JPGПоддерживаемое разрешение фото: 12M (4000x3000), 10M (3920x2940), 8M (3264x2448), 5M (2592х1944), 3M (2048х1536), 2M(1600х1200), 1.3M (1280х960), 1M (1024х768)Карта памяти: TF-карта (поддержка до 32 ГБ)Режим таймлапс: НетМикрофон: ВстроенныйЯзыки: Русский и АнглийскийСовместимость с ОС: Windows и MacOSРазмер устройства: 59х41х25 ммВес устройства: 49 г.