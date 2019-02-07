DIGMA FreeDrive 209 NIGHT FHD: качественная запись даже ночью

7 февраля 2019, 9:45

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, представил новинку в сегменте видеорегистраторов – DIGMA FreeDrive 209 NIGHT FHD.

Модель выделяется качественной видео-съёмкой в тёмное время суток.



За функциональность DIGMA FreeDrive 209 NIGHT FHD отвечают процессор Generalplus GP6248 и CMOS-сенсор SC2363. Объектив обладает широким углом обзора в 170 градусов с апертурой F1.8.



Разрешение камеры составляет 12 мегапикселей в фото-режиме и 2 мегапикселя в режиме видео. Поддерживается запись видео в разрешении Full HD 1080p.



Видеорегистратор позволяет записывать качественное видео без шумов даже ночью, благодаря специальному адаптивному фильтру и функциям пост-обработки.



В случае возникновения опасных ситуаций в устройстве сработает G-shock сенсор, защищающий важные данные от перезаписи. Видеорегистратор автоматически запускается вместе с зажиганием автомобиля.



Устройство поддерживает карты памяти microSD до 32 Гбайт. Присутствует функция циклический видео-записи.



Благодаря встроенному 3” IPS-дисплею с разрешением 684 x 480 пикселей (VGA), видео - запись можно посмотреть прямо в автомобиле. Присутствуют порты miniUSB и AV-выход для подключения к внешнему дисплею.



В устройстве есть встроенный литиевый аккумулятор на 180 mAh, который позволит записывать видео даже при выключенном двигателе автомобиля.



Видеорегистратор оборудован встроенным микрофоном для записи звука. Устройство имеет поддержку русского и английского языков.



Видеорегистратор выпущен в черном цвете, при этом имеет компактные размеры и вес 71 г.



В комплектацию входят: видеорегистратор, крепление на лобовое стекло автомобиля, USB-кабель, автомобильное зарядное устройство, руководство пользователя, гарантийный талон.



По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.



Технические характеристики DIGMA FreeDrive 209 NIGHT FHD



Диагональ экрана: LCD | IPS | 3" | 684 x 480 Пикс (VGA)

Процессор: Generalplus GP6248

Сенсор: SC2363

Объектив: 170°

Видео формат: AVI

Поддерживаемое разрешение видео: 1080p (1920x1080, 30 к/c), 720p (1280x720, 30 к/c)

Формат фото: JPG

Поддерживаемое разрешение фото: 12M (4032x3024), 8M (3264x2448), 5M (2592х1944), 2M(1600х1200)

Карта памяти: microSD-карта (поддержка до 32 ГБ)

G-сенсор

Датчик движения

Режим парковки

Датчик удара

Микрофон: Встроенный

Языки: Русский и Английский

Размер устройства: 90х54х35 мм

Вес устройства: 71 г.