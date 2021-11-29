Digma Freedrive 710 – надёжный видеорегистратор с радар-детектором

29 ноября 2021, 14:15

Комбинированный видеорегистратор займёт в автомобиле гораздо меньше места, чем два отдельных устройства, и не будет мешать обзору.



Видеорегистратор с радар-детектором Freedrive 710 станет надёжным спутником любого автолюбителя. Комбинированное устройство не только будет фиксировать всё происходящее рядом с машиной в высоком качестве, но и заранее оповестит водителя о приближении к камерам.

В DIGMA Freedrive 710 заложены все важные функции, необходимые водителю. Устройство записывает видео с максимальным разрешением Super HD (2304 х 1296 пикселей). Этого формата достаточно, чтобы при воспроизведении разглядеть всё, что может оказаться важным при разборе происшествия: от лиц автомобилистов и очевидцев до светофоров и номеров машин. Широкий угол обзора камеры (170°) обеспечивает хороший «кругозор» видеорегистратора — он не упустит ни одной детали из того, что происходит вокруг.Матрица OmniVision OV4689, один из лучших сенсоров для съёмки ночью, позволит получать чистые снимки быстро движущихся объектов. В том числе и в сумерках. Для улучшения качества съёмки при перепадах уровня освещённости, например, в тоннелях, вечернее или ночное время, в видеорегистраторе используется активный светофильтр WDR. Он работает в широком динамическом диапазоне и позволяет получать качественную картинку, на которой одинаково хорошо видны светлые и темные участки. На видео можно будет распознать абсолютно все объекты, в том числе и те, что находятся в затемнённой зоне. Также будет возможен просмотр кадров даже в том случае, если при работе видеоустройство было ослеплено фарами движущегося навстречу автомобиля.Опция радар-детектора, функционирующего в режимах «Трасса», «Город 1» или «Город 2», предупредит водителя о приближении к камерам контроля скорости или постам ГИБДД по маршруту следования. Благодаря встроенным частотным фильтрам устройство эффективно отсекает ложные сигналы и оповещает автомобилиста только о реальных радарах. Также в памяти видеорегистратора есть постоянно обновляемая база данных о системах слежения, что позволяет водителю заранее сбросить скорость на конкретном участке дороги. Места расположения стационарных камер и постов отображаются на ЖК-дисплее диагональю 2,7 дюйма.Таким образом, DIGMA Freedrive 710 служит как полноценным видеорегистратором, так и радар-детектором. Это даёт пользователю сразу два преимущества. Так, комбинированный видеорегистратор займёт в автомобиле гораздо меньше места, чем два отдельных устройства, и не будет мешать обзору.