Новый радар-детектор DIGMA SafeDrive T-800 GPS представлен официально

9 августа 2018, 11:45

DIGMA, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, представляет радар-детектор DIGMA T-800 GPS.

Благодаря работе в широком диапазоне частот и встроенному GPS-модулю с самой актуальной базой данных от Speedcam.online, новинка обеспечивает обнаружение сигналов всех современных полицейских радаров.



DIGMA SafeDrive T-800 GPS - ваш надежный помощник, который обладает приятным голосом и развитым интеллектом. Радар-детектор производится в Корее, что означает отличное качество, передовые технологии и высокий уровень помехозащищенности.



Устройство обнаруживает все типы современных радаров в России и СНГ: стационарные, мобильные, лазерные, маломощные радары, все виды комплексов "Стрелка", а также камеры контроля средней скорости типа "Автодория". DIGMA T-800 GPS обладает высокой дальностью обнаружения радаров и способен детектировать сигнал комплекса "Стрелка" за 1000 м.



Встроенный GPS-модуль позволяет не только отслеживать точки координат полицейских радаров и камер, но и реализует возможность оповещать заранее водителя о фотофиксации проезда автомобиля "в спину", контроле полосы общественного транспорта, контроле проезда светофора и перекрестка, и многое другое. Также DIGMA T-800 GPS позволяет сохранить у себя в памяти до 100 точек пользователя, о которых он будет оповещать при повторном их проезде. База GPS регулярно обновляется на сайте DIGMA и это гарантирует актуальную информацию о месторасположении радаров и камер.



Радар-детектор имеет пять режимов работы для максимального удобства водителя. Просто выберите режим в зависимости от типа местности и уровня желаемой чувствительности: Город1, Город2, Город3 или Трасса. Также "умный" помощник T-800 GPS обладает уникальным режимом "Smart", который автоматически изменяет режим работы в зависимости от скорости движения автомобиля. Еще в радар-детекторе есть 2 режима приглушения звукового оповещения: автоприглушение и экстраприглушение.



Система фильтрации позволяет свести к минимуму количество ложных срабатываний от датчиков движения, автоматических дверей и устройств контроля слепых зон автомобиля.



SafeDrive T-800 GPS отличается стильным дизайном и информативным OLED- дисплеем, подсвеченным фирменным оранжевым цветом DIGMA.



Входящие в комплект средства крепления позволяют быстро прикрепить радар-детектор на лобовое стекло или приборную панель автомобиля.



Устройство выпущено в черном цвете, обладает небольшим размером 74х108х30 мм и весом в 124 г.



В комплектацию входят: радар-детектор, кабель питания CLA с предохранителем, крепление на лобовое стекло автомобиля, липучки для установки на приборную панель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.



Технические характеристики DIGMA SafeDrive T-800 GPS



Процессор: STM32F103

Экран: 1.81” OLED 256x32 px

Радиоприёмник типа VCO (супергетеродин)

Диапазон X: 10.525 ГГц / ± 50 МГц

Диапазон Ku: 13.450 ГГц / ± 50 МГц

Диапазон K: 24.150 ГГц / ± 100 МГц

Диапазон Ka: 34.70 ГГц / ± 1300 МГц

VG-2

Длина волны лазера: ИК, 800-1100 нм

Встроенный GPS модуль с высокой точностью определения координат

Регулярное обновление прошивки и GPS-базы

Измерение скорости при помощи GPS

Максимальное количество POI: 100

Динамик

Голосовое оповещение

Напряжение DC 12/24В

Потребление: 350 мА

Подключение: 3.5 мм штекер

Температурный диапазон работы: -20° C … +70° C

Размеры 74х108х30 мм

Вес (без держателя): 124 г