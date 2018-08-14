Радар-детектор DIGMA SafeDrive T-1000 Signature

14 августа 2018, 9:15

DIGMA, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, объявляет о выпуске сигнатурного радар-детектора DIGMA T-1000 Signature.

Новинка отличается минимумом ложных срабатываний благодаря встроенной Signature технологии и GPS-модулю с самой актуальной базой данных от Speedcam.online.



DIGMA SafeDrive T-1000 Signature - уникальный сигнатурный радар-детектор нового поколения, который ненавязчиво предупредит вас об опасности. Технология Signature (от англ. Signature - подпись) идентифицирует радары по характеру излучения и анализирует их по «почерку». Это позволяет максимально точно определить тип радара и значительно сократить ненужные звуковые сигналы.



В библиотеке сигнатур в «умном» устройстве SafeDrive T-1000 Signature есть образцы сигналов, которые излучают радары, камеры, и другие помехи (автоматические двери, датчики движения и парковки, рации, и т.д.). При попадании в приёмник устройства сигнала, процессор анализирует их и предупреждает водителя голосовым оповещением и информацией на дисплее об опасности, отсеивая при этом ложные срабатывания.



SafeDrive T-1000 Signature - ваш надежный помощник, который обладает приятным голосом и развитым интеллектом. Радар-детектор производится в Корее, что означает отличное качество, передовые технологии и высокий уровень помехозащищенности.



В радар-детектор встроен GPS-модуль для отслеживания точек координат полицейских радаров и камер, а также фотофиксации проезда автомобиля «в спину», контроле полосы общественного транспорта, контроле проезда светофора и других ситуаций. База GPS регулярно обновляется для гарантии актуальной информации о месторасположении радаров и камер.



Возможность хранения в памяти до 100 точек пользователя позволяет оповещать водителя при их повторном проезде.



В устройстве есть пять режимов работы для эффективной работы и уровня чувствительности на различных типах местности. Сделать вождение проще поможет «умный» режим «Smart», который может автоматически изменяться в зависимости от скорости движения автомобиля. В радар-детекторе есть два режима приглушения звукового оповещения: автоприглушение и экстраприглушение.



Модель SafeDrive T-1000 Signature отличается компактным корпусом черного цвета. Для отображения информации используется OLED-экран, подсвеченный фирменным оранжевым цветом DIGMA.



В комплектацию входят: радар-детектор, кабель питания CLA с предохранителем, крепление на лобовое стекло автомобиля, липучки для установки на приборную панель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.



Технические характеристики DIGMA SafeDrive T-800 GPS



Процессор: STM32F103

Экран: 1.81” OLED 256x32 px

Радиоприёмник типа VCO (супергетеродин)

Диапазон X: 10.525 ГГц / ± 50 МГц

Диапазон Ku: 13.450 ГГц / ± 50 МГц

Диапазон K: 24.150 ГГц / ± 100 МГц

Диапазон Ka: 34.70 ГГц / ± 1300 МГц

VG-2

Длина волны лазера: ИК, 800-1100 нм

Встроенный GPS модуль с высокой точностью определения координат

Регулярное обновление прошивки и GPS-базы

Измерение скорости при помощи GPS

Максимальное количество POI: 100

Динамик

Голосовое оповещение

Напряжение DC 12/24В

Потребление: 350 мА

Подключение: 3.5 мм штекер

Температурный диапазон работы: -20° C … +70° C

Размеры 74х108х30 мм

Вес (без держателя): 124 г