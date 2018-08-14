14 августа 2018, 9:15

Радар-детектор DIGMA SafeDrive T-1000 Signature

DIGMA, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, объявляет о выпуске сигнатурного радар-детектора DIGMA T-1000 Signature.

Новинка отличается минимумом ложных срабатываний благодаря встроенной Signature технологии и GPS-модулю с самой актуальной базой данных от Speedcam.online.

DIGMA SafeDrive T-1000 Signature - уникальный сигнатурный радар-детектор нового поколения, который ненавязчиво предупредит вас об опасности. Технология Signature (от англ. Signature - подпись) идентифицирует радары по характеру излучения и анализирует их по «почерку». Это позволяет максимально точно определить тип радара и значительно сократить ненужные звуковые сигналы.

В библиотеке сигнатур в «умном» устройстве SafeDrive T-1000 Signature есть образцы сигналов, которые излучают радары, камеры, и другие помехи (автоматические двери, датчики движения и парковки, рации, и т.д.). При попадании в приёмник устройства сигнала, процессор анализирует их и предупреждает водителя голосовым оповещением и информацией на дисплее об опасности, отсеивая при этом ложные срабатывания.

SafeDrive T-1000 Signature - ваш надежный помощник, который обладает приятным голосом и развитым интеллектом. Радар-детектор производится в Корее, что означает отличное качество, передовые технологии и высокий уровень помехозащищенности.

В радар-детектор встроен GPS-модуль для отслеживания точек координат полицейских радаров и камер, а также фотофиксации проезда автомобиля «в спину», контроле полосы общественного транспорта, контроле проезда светофора и других ситуаций. База GPS регулярно обновляется для гарантии актуальной информации о месторасположении радаров и камер.

Возможность хранения в памяти до 100 точек пользователя позволяет оповещать водителя при их повторном проезде.

В устройстве есть пять режимов работы для эффективной работы и уровня чувствительности на различных типах местности. Сделать вождение проще поможет «умный» режим «Smart», который может автоматически изменяться в зависимости от скорости движения автомобиля. В радар-детекторе есть два режима приглушения звукового оповещения: автоприглушение и экстраприглушение.

Модель SafeDrive T-1000 Signature отличается компактным корпусом черного цвета. Для отображения информации используется OLED-экран, подсвеченный фирменным оранжевым цветом DIGMA.

В комплектацию входят: радар-детектор, кабель питания CLA с предохранителем, крепление на лобовое стекло автомобиля, липучки для установки на приборную панель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Технические характеристики DIGMA SafeDrive T-800 GPS

    Процессор: STM32F103
    Экран: 1.81” OLED 256x32 px
    Радиоприёмник типа VCO (супергетеродин)
    Диапазон X: 10.525 ГГц / ± 50 МГц
    Диапазон Ku: 13.450 ГГц / ± 50 МГц
    Диапазон K: 24.150 ГГц / ± 100 МГц
    Диапазон Ka: 34.70 ГГц / ± 1300 МГц
    VG-2
    Длина волны лазера: ИК, 800-1100 нм
    Встроенный GPS модуль с высокой точностью определения координат
    Регулярное обновление прошивки и GPS-базы
    Измерение скорости при помощи GPS
    Максимальное количество POI: 100
    Динамик
    Голосовое оповещение
    Напряжение DC 12/24В
    Потребление: 350 мА
    Подключение: 3.5 мм штекер
    Температурный диапазон работы: -20° C … +70° C
    Размеры 74х108х30 мм
    Вес (без держателя): 124 г


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