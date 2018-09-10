10 сентября 2018, 13:15

DIGMA, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, выпускает новый радар-детектор DIGMA SafeDrive T-600.

Устройство отличает возможность работы в широком диапазоне частот, высокое корейское качество и доступная цена.



DIGMA SafeDrive T-600 обладает приятным голосом для предупреждения о внешних полицейских радарах и систем мониторинга. Сборка устройств осуществляется в Южной Корее, что гарантирует высокий уровень надёжности и качества.



Доступны для отслеживания все современные типы радаров на территории России и СНГ, включая стационарные, мобильные, маломощные и лазерные радары, а также все виды комплекса «Стрелка». Высокая дальность обнаружения радаров и комплексов «Стрелка» позволяет фиксировать за 1000 метров.



Наибольший комфорт водителя обеспечивает удобный пользовательский интерфейс. Радар-детектор SafeDrive T-600 имеет шесть уровней сигнала, которые можно регулировать. В устройстве предусмотрено три режима работы, в зависимости от типа местности и уровня чувствительности: два вида фиксации в городе и отслеживание на трассе. Также есть 3 режима звукового оповещения: автоприглушение, экстраприглушение и приглушение выключено.



Для минимизации фиксации ложных срабатываний от датчиков движений, автоматических дверей и устройств контроля слепых зон в радар-детектор установлена система фильтрации обрабатываемых сигналов.



SafeDrive T-600 обладает стильным дизайном и приятным серым цветом, который удачно впишется в интерьер любого автомобиля. Простой для понимания LED-экран показывает информацию о текущих режимах устройства, детектируемых сигналах, их диапазонах, и уровне мощности. Устройство обладает небольшим размером 74х108х30 мм и весом в 117 г.



Входящие в комплект средства крепления позволяют быстро прикрепить радар-детектор на лобовое стекло или приборную панель автомобиля.



В комплектацию входят: радар-детектор, кабель питания CLA с предохранителем, крепление на лобовое стекло автомобиля, липучки для установки на приборную панель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.



Технические характеристики DIGMA SafeDrive T-600



Процессор: STM32L100

Экран: 1.81” LED

Радиоприёмник типа VCO (супергетеродин)

Диапазон X: 10.525 ГГц / ± 50 МГц

Диапазон Ku: 13.450 ГГц / ± 50 МГц

Диапазон K: 24.150 ГГц / ± 100 МГц

Диапазон Ka: 34.70 ГГц / ± 1300 МГц

VG-2

Длина волны лазера: ИК, 800-1100 нм

Динамик

Голосовое оповещение

Напряжение DC 12/24В

Потребление: 200 мА

Подключение: 3.5 мм штекер

Температурный диапазон работы: -20° C … +70° C

Размеры 74х108х30 мм

Вес (без держателя): 117 г