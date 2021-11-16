Новые регистраторы NAVITEL RS2 DUO и R450 NV

16 ноября 2021, 12:45

NAVITEL расширяет линейку видеорегистраторов и представляет две новых модели: RS2 DUO и R450 NV.



Обе модели обладают компактными корпусами, современной стеклянной оптикой, сенсорами Night Vision и разрешением съемки 1920х1080. Обе новинки соответствуют основному принципу бренда — качественная техника за разумные деньги.

Новинка отличается наличием сразу двух камер — фронтальной и салонной с ИК-подсветкой. Среди достоинств модели: яркий и контрастный IPS-дисплей диагональю 2.0", современный эргономичный дизайн, стеклянная оптика, матрицы SONY STARVIS с разрешением 2 Мп для фронтальной и салонной камер, угол обзора в 136 и 143 градусов, съемка видео в формате Full HD.Поддержка карт памяти MicroSD до 256 Гб, G-сенсор, режим парковки, а также многие другие функциональные возможности помогут NAVITEL RS2 DUO стать вашим верным помощником и беспристрастным свидетелем в любой спорной ситуации на дороге и в салоне авто.Компактный и легкий видеорегистратор с сенсором GC2053 (Night Vision) и современной стеклянной оптикой с углом обзора 130° NAVITEL R450 NV снимает качественное видео даже в условиях плохой освещенности, сохраняя все записи на microSD-карту объемом до 128 Гб.Встроенный датчик удара (G-сенсор), защищает от перезаписи видео, сделанное в любой нештатной ситуациях, например при резком маневре или ударе по автомобилю, записывая видеофрагмент события в специальную папку на карте памяти.NAVITEL R450 NV оснащен не обычным литиевым аккумулятором, а суперконденсатором, позволяющим без проблем использовать устройство в любую погоду и при любых перепадах температур.