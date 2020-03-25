Transcend представляет видеорегистратор DrivePro 110 с матрицей STARVIS

25 марта 2020, 11:15

Transcend представляет обновленную модель автомобильного видеорегистратора DrivePro 110 с высокочувствительной CMOS-матрицей STARVIS, которая даже при низком уровне освещения обеспечивает высокое качество изображения и позволяет снимать четкое видео в формате Full HD (1080P) с частотой 60 кадров в секунду.

Монтируемая на лобовом стекле автомобиля, камера DrivePro использует объектив с углом обзора 140°. В комплект поставки устройства входит карта памяти Transcend microSD емкостью 32 ГБ и все необходимые крепления, которые позволят начать использовать видеорегистратор, не приобретая дополнительные акссесуары. Среди других основных достоинств этой модели необходимо отметить наличие G-сенсора, литий-полимерного аккумулятора высокой емкости, а также удобной кнопки для сохранения снимков.DrivePro 110 оснащен матрицей Sony STARVIS, позволяющей даже при низкой освещенности получать изображение с высоким разрешением и отличной насыщенной цветопередачей. Технология расширения динамического диапазона Wide Dynamic Range (WDR) помогает сбалансировать яркие и темные зоны изображения, обеспечивая максимальную четкость каждого кадра.DrivePro 110 поддерживает запись видео с разрешением Full HD (1080P) с частотой 60 кадров в секунду. Такие параметры гарантируют плавность изображения и возможность разобрать важные детали, такие как номерные знаки.Также DrivePro 110 снабжен рядом дополнительных функций, помогающих повысить уровень безопасности вождения, например, такими, как предупреждения о съезде с текущей полосы движения или опасности фронтального столкновения, напоминание о необходимости включения фар, а также индикатор усталости водителя. А в режиме парковки видеорегистратор будет присматривать за автомобилем даже в отсутствие водителя.Удобное в использовании приложение DrivePro Toolbox дает возможность упорядочивать и находить видеоклипы по имени файла, дате записи или группе. Также DrivePro Toolbox имеет функцию сохранения снимка экрана, позволяющую захватывать один кадр, который поможет пользователю быстро отыскать необходимый фрагмент.Автомобильный видеорегистраторы DrivePro 110 поставляется с двухлетней ограниченной гарантией Transcend.