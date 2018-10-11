Transcend представляет широкую линейку нагрудных камер DrivePro Body

11 октября 2018, 10:15

Компания Transcend Information, лидер среди производителей мультимедиа и накопителей, представляет широкую линейку нагрудных камер DrivePro Body.

Нагрудные камеры созданны специально для сотрудников правоохранительных органов, военных и служб обеспечения безопасности и спасения, а также сотрудников частных охранных компаний. Их служба непредсказуема и надежность используемого в критических ситуациях оборудования чрезвычайно важна. При покупке техники ключевую роль играет способность таких камер обеспечивать четкость изображения при съемке в движении или при недостаточном уровне освещения, а также их влагозащищенность и способность устойчиво функционировать в широком диапазоне рабочих температур.



Нагрудная камера Transcend DrivePro Body 60 состоит из компактного блока с камерой, соединенного кабелем с управляющим устройством, что обеспечивает множество вариантов ее крепления. Камера оснащена высококачественной матрицей Sony, которая обеспечивает съемку четких изображений высокого разрешения. Встроенный приемник GPS/GLONASS позволяет добавлять метки геолокации в видео и изображения. Камера DrivePro Body 60 оснащена емким литий-полимерным аккумулятором, который обеспечивает до 10 часов автономной работы, и является пыле- и влагонепроницаемой в соответствии с требованиями стандарта IP67, а также защищена от ударов и падений.



Модуль камеры Transcend DrivePro Body 52 отличается компактностью и, для удобства крепления и ношения, подсоединяется к основному блоку с помощью гибкого кабеля длиной 1,2 м. Камера имеет широкий угол обзора 130°, большую диафрагму f/1.8 и матрицу Sony, позволяющую даже при низкой освещенности получать изображение с высоким разрешением и отличной насыщенной цветопередачей. Камера имеет рейтинг IPX4, подразумевающий защиту от водяных брызг с любого направления, и полностью отвечает всем требованиям военного стандарта США ударопрочности для испытаний на падение.



Камера защищена от пыли и влаги в соответствии с нормами спецификаций IP67 и обладает ударопрочностью на уровне военных стандартов США, а длительность автономной работы от одного заряда аккумулятора составляет 12 часов. Оснащенная высокочувствительной матрицей Sony, объективом со стеклянными линзами, автоматической инфракрасной подсветкой и 6-осевой системой стабилизации изображения, DrivePro Body 30 записывает четкое видео высокого разрешения при любых обстоятельствах.



Камера DrivePro Body 20 оснащена объективом с широким углом обзора 160°, что позволяет ей охватить полную картину происходящих перед камерой событий. Кроме того, обладая водонепроницаемым и ударопрочным корпусом, камера DrivePro Body 20 идеально подходит для использования как в помещении, так и в полевых условиях.



Эта влагозащищенная и ударопрочная камера оснащена инфракрасными светодиодами для ночной съемки, которые автоматически включаются в условиях низкой освещенности и существенно облегчают съемку видео в ночное время. Время автономной работы DrivePro Body 10B составляет до 5 часов, помогая фиксировать происходящие события без использования адаптера питания. Удобная функция сохранения снимков также позволяет делать фотографии во время записи видео. Чтобы сфотографировать место событий, необходимо лишь нажать на кнопку.



Все камеры (кроме DrivePro Body 10B) имеют адаптер беспроводного интерфейса Wi-Fi. Эксклюзивное мобильное приложение DrivePro Body обеспечивает доступ к настройкам камеры и отснятым изображениям и видео с помощью мобильных устройств. В камерах DrivePro Body 30 и 60 используется также Bluetooth-соединение с низким энергопотреблением для выполнения базовых настроек и переключения между режимами.



Док-станции Transcend DPD6P и DPD6N разработаны специально для использования с камерами DrivePro Body. Станции имеет шесть портов для зарядки, один порт USB 3.1, два разъема Ethernet и являются полноценным решением для зарядки, передачи данных и управления камерами. Пользователи могут изменять настройки камер по локальной сети, загружать изображения и видео через Интернет и выполнять резервное копирование файлов на внешний накопитель, подключенный по USB-интерфейсу. Возможность передачи данных одновременно с зарядкой аккумулятора также экономит время на обслуживание камер.



Программное обеспечение DrivePro Body Toolbox от Transcend специально разработано для серии камер DrivePro Body и отличается удобным пользовательским интерфейсом, позволяющим упорядочивать видеозаписи и фотографии на ПК под управлением ОС Windows. Кроме того, пользователи могут с легкостью изменять настройки самого ПО и устройства DrivePro Body, обновлять его прошивку и выполнять форматирование встроенного накопителя. Также ПО поддерживает функции геолокации, что дает возможность отображать карту с пройденным маршрутом поверх воспроизводимых изображений и видеозаписей, позволяя с легкостью определять место и время события.



Transcend предлагает широкий спектр дополнительных видов креплений, которые можно приобрести отдельно. В их числе, вращающаяся на 360° клипса, держатель на основе «липучки» Velcro, магнитное крепление и фиксатор типа MOLLE.



Камеры DrivePro Body 30 и 60 имеют встроенные 64 ГБ памяти, что позволяет хранить до 16 часов видео в формате Full HD 1080P, а камеры DrivePro Body 10, 20 и 52 – 32 ГБ встроенной памяти, что позволяет хранить до 8 часов видео в формате Full HD 1080P.

Все камеры снабжаются двухлетней ограниченной гарантией Transcend.