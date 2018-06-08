Transcend представляет новую нагрудную камеру DrivePro Body 60

8 июня 2018, 10:45

Transcend Information представляет нагрудную камеру DrivePro Body 60.

та современная проводная камера для съемки от первого лица была специально создана для военных и гражданских служб обеспечения безопасности и спасения, а также для сотрудников частных охранных компаний. Камера оснащена высококачественной матрицей Sony, которая обеспечивает съемку четких изображений высокого разрешения. Встроенный приемник GPS/GLONASS позволяет добавлять метки геолокации в видео и изображения. Камера DrivePro Body 60 оснащена емким литий-ионным аккумулятором и является пыле- и влагонепроницаемой в соответствии с требованиями стандарта IP67, а также защищена от ударов и падений. Эксклюзивное мобильное приложение DrivePro Body обеспечивает доступ к настройкам камеры и отснятым изображениям с помощью мобильных устройств.



Модульная камера из комплекта Transcend DrivePro Body 60 может быть прикреплена к шлемам, фуражкам и погонам. Объектив камеры отличается большой диафрагмой и широким углом обзора. А благодаря матрице Sony, устройство снимает детализированные изображения при любых уровнях освещенности. Даже в сумерках камера записывает ясное полноцветное изображение в разрешении 1080P (Full HD).



DrivePro Body 60 имеет встроенный приемник GPS/GLONASS, который позволяет сохранять вместе с отснятыми материалами координаты GPS, дату и время. Эксклюзивное программное обеспечение DrivePro Body Toolbox дает возможность отображать карту с пройденным маршрутом поверх воспроизводимых изображений и видеозаписей, позволяя с легкостью определять место и время события.



DrivePro Body 60 имеет режим буферизации, который снижает нагрузку на память. Когда происходит событие, пользователь просто дважды нажимает кнопку питания устройства, чтобы включить режим записи. Это позволяет сохранить до двух минут видео, отснятого до момента, когда произошло событие. Камера имеет емкий литий-ионный аккумулятор и 64 ГБ встроенной памяти типа eMMC, что дает возможность сотрудникам правоохранительных органов и другим профессионалам делать непрерывные видеозаписи длительностью до 10 часов. Также с помощью кнопки быстрого сохранения снимка можно делать фотографии во время записи видео, что дает возможность собирать все необходимые доказательства прямо во время события. Transcend DrivePro Body 60 имеет защиту от пыли и влаги в соответствии с требованиями стандарта IP67, а также удовлетворяет требованиям военного стандарта защиты на падение US MIL-STD-810G 516.6 Transit Drop Test.



DrivePro Body 60 имеет адаптеры беспроводных интерфейсов Bluetooth и Wi-Fi 802.11ac 5 ГГц. Кроме того, бесплатное для загрузки мобильное приложение DrivePro Body, которое было создано специально для одноименных нагрудных камер, дает возможность пользователям мобильных устройств менять настройки и режимы съемки камер с помощью подключения по Bluetooth. Посредством соединения по Wi-Fi можно загружать изображения и видео, а также менять настройки с помощью iOS- или Android-устройства. Для предотвращения внесения несанкционированных изменений в видеодоказательства приложение DrivePro Body позволяет снабжать видеозаписи и фотоснимки идентификатором пользователя и меткой времени.



Док-станция Transcend DPD6N разработана специально для использования с DrivePro Body 60. Станция имеет шесть портов для зарядки, один порт USB 3.0, два разъема Ethernet и является полноценным решением для зарядки, передачи данных и управления камерами. Пользователи могут изменять настройки камеры по локальной сети, загружать изображения и видео через Интернет и выполнять резервное копирование файлов на внешний накопитель, подключенный по USB-интерфейсу. Возможность передачи данных одновременно с зарядкой аккумулятора также экономит время на обслуживание камеры.



Transcend DrivePro Body Toolbox — это программное обеспечение, разработанное специально для камер DrivePro Body. Дружественный интерфейс обеспечивает возможность работы с записанными видео и изображениями на ПК под управлением ОС Windows. Также ПО поддерживает функции геолокации, позволяя отображать карту сохраненного маршрута поверх воспроизводимого видео. DrivePro Body Toolbox обеспечивает парольную защиту, помогающую предотвратить несанкционированный доступ к фото- и видеодоказательствам.



Комплект аксессуаров DBK2 был разработан для использования с камерами DrivePro Body 60. В этот опциональный набор аксессуаров входят магнитное крепление, крепление MOLLE и держатель камеры. Магнитное крепление удерживает камеру DrivePro Body с помощью сильных магнитов. Крепление типа MOLLE было разработано специально для использования с армейскими жилетами, имеющими систему фиксации для крепления MOLLE. Оба варианта обеспечивают надежную, стабильную фиксацию камеры.

В комплект поставки нагрудной камеры DrivePro Body 60 входят поясной чехол, крепление-клипса, крепление на клеевой основе. Камера снабжается двухлетней ограниченной гарантией Transcend.