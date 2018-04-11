Transcend покажет новинки на ISC WEST 2018

11 апреля 2018, 12:15

Компания Transcend Information, Inc. (Transcend) впервые примет участие в выставке ISC WEST 2018, которая будет проходить в выставочном центре Sands Convention Center с 11 по 13 апреля в Лас-Вегасе, штат Невада.

Посетители не только смогут увидеть широкий спектр уже получивших признание встроенных накопителей для систем безопасности, но и познакомятся с рядом новинок. В этом году основной акцент в экспозиции Transcend будет сделан на модулях оперативной памяти, решениях на базе флэш-памяти, нагрудных камерах и автомобильных видеорегистраторах, твердотельных накопителях с интерфейсом SATA III, а также различных других технологиях встроенных решений, которые позволяют улучшить работу систем безопасности.

Transcend предлагает разнообразные услуги по созданию специализированных решений, начиная от систем с оптимизированной прошивкой и заканчивая специальными версиями продуктов с особыми возможностями, которые также называются «технологиями встроенных решений». В число технологий, которым будет уделено особое внимание в ходе выставки ISC WEST, входят: TCG Opal Specification — класс, который определяет уровни разрешений для хранения/считывания файлов для защиты данных на устройствах, соответствующих стандарту Opal; Intelligent Power Shield (IPS) — технология для твердотельных накопителей на базе DRAM с питанием 5 В, позволяющая минимизировать риск повреждения данных в случае внезапного отключения питания; стандарт Wide Temperature, в соответствии с которым каждый продукт проходит тщательное тестирование в камере циклического изменения температуры Wide Temperature Cycle Chamber; а также технология шифрования AES для систем, обрабатывающих конфиденциальную информацию или требующих повышенного уровня защиты данных.



Будут показаны возможности встроенных реализаций технологии шифрования AES на примере 2,5-дюймового накопителя SSD420K с интерфейсом SATA III 6 Гбит/с. Advanced Encryption Standard (AES) — это криптографический алгоритм, который позволяет защитить цифровую информацию путем использования симметричного блочного шифра для шифрования и дешифрования данных. В твердотельных накопителях Transcend шифрование AES реализовано на аппаратном уровне, обеспечивая превосходную защиту данных и высокую производительность, по сравнению с конкурентными решениями, которые базируются на использовании программного обеспечения или прошивки. Помимо демонстрации шифрования AES, посетители получат возможность больше узнать о технологии Transcend Crypto Erase и о том, как она соотносится с шифрованием AES.



Transcend представит свою новую нагрудную камеру DrivePro Body 60, а также программное обеспечение DrivePro Body Control Center, которые предназначены для использования сотрудниками полиции и служб охраны, а также другими профессионалами. Программное обеспечение DrivePro Body Control Center было создано для оптимизации работы с видеозаписями, которые были сделаны нагрудными камерами DrivePro Body, а также данными, которые загружены с помощью док-станций DPD6N. Среди ключевых особенностей, которые будут показаны в ходе демонстрации: возможность управлять и редактировать видеозаписи и фотографии, а также функции быстрого поиска видеозаписей и управления сервером.