Transcend DrivePro Body 30 – нагрудная камера с оптимальной функциональностью

24 июля 2017, 16:15

Компания Transcend представляет нагрудную камеру DrivePro Body 30.

Эта камера была специально разработана для сотрудников служб охраны правопорядка, длительность ее автономной работы от одного заряда аккумулятора составляет 12 часов, она защищена от пыли и влаги в соответствии с нормами спецификаций IP67 и обладает ударопрочностью на уровне военных стандартов США. Оснащенная высокочувствительной матрицей Sony, объективом со стеклянными линзами, автоматической инфракрасной подсветкой и 6-осевой системой стабилизации изображения, DrivePro Body 30 записывает четкое видео высокого разрешения при любых обстоятельствах. Благодаря наличию интерфейса Wi-Fi и адаптера Bluetooth с низким энергопотреблением, а также эксклюзивного мобильного приложения Transcend DrivePro Body, созданного специально для работы с нагрудными камерами этой линейки, пользователь может с легкостью изменять настройки DrivePro Body 30 и просматривать отснятое видео, используя свое мобильное устройство под управлением iOS или Android.





Камеры Transcend DrivePro Body 30 оснащаются широкоугольными стеклянными объективами с большой диафрагмой. Высокочувствительная матрица Sony имеет широкий динамический диапазон, помогая камере фиксировать детализированное изображение практически при любых условиях освещения. Кроме того, DrivePro Body 30 снабжены инфракрасными светодиодами подсветки, которые автоматически включаются при низком уровне освещенности, что позволяет вести съемку даже в полной темноте. Интегрированный 6-осный MEMS-сенсор осуществляет электронную стабилизацию изображения, снижая влияние движений камеры на качество видео.



Transcend DrivePro Body 30 также поддерживает режим буферизации, который позволяет записать видео, снятого до происшествия (от 30 секунд до двух минут). В случае необходимости, пользователь просто дважды нажимает на основную кнопку устройства, чтобы начать сохранение снимаемого в настоящий момент видео. Благодаря аккумулятору высокой емкости, максимальная длительность автономной работы камеры составляет 12 часов, что позволяет сотрудникам правоохранительных органов и другим профессионалам непрерывно записывать HD-видео в течение всей их рабочей смены. Кнопка для сохранения снимка дает возможность делать фотографии прямо во время записи видео, создавая упорядоченный набор свидетельств. Корпус Transcend DrivePro Body 30 защищен от пыли и влаги и соответствует нормам спецификаций IP67, а также полностью отвечает всем требованиям ударопрочности военного стандарта США для испытаний на падение.



DrivePro Body 30 имеет набор современных интерфейсов, включая адаптер Bluetooth с низким энергопотреблением и Wi-Fi. Пользователи могут менять настройки и управлять DrivePro Body 30 с помощью Bluetooth-подключения, а также просматривать снимаемое в настоящий момент видео на устройствах под управлением операционных систем Apple iOS или Android с помощью соединения Wi-Fi. Кроме того, пользователи способны настраивать камеру и просматривать сохраненное видео и снимки с использованием Apple iOS- или Android-устройств с установленным бесплатным мобильным приложением DrivePro Body. Для предотвращения внесения несанкционированных изменений в видеодоказательства приложение DrivePro Body позволяет снабжать видеозаписи и фотоснимки четко видимым идентификатором пользователя и меткой времени.



Сетевая док-станция Transcend DPD6N была создана специально для DrivePro Body 30 и является полноценным решением для обслуживания, подзарядки и копирования данных с этих камер. Она позволяет одновременно выполнять подзарядку, копирование данных и изменение настроек, что делает эти док-станции отличным решением для организаций, использующих в своей работе большое количество нагрудных камер. Также, благодаря наличию порта USB 3.0, файлы могут быть переписаны на внешний накопитель.



ПО DrivePro Body Toolbox от Transcend специально разработано для серии камер DrivePro Body и отличается удобным пользовательским интерфейсом, позволяющим упорядочивать видеозаписи и фотографии на ПК под управлением ОС Windows. Кроме того, Transcend предлагает DrivePro Body 30P, усовершенствованную модель для применения сотрудниками правоохранительных органов и других организаций, которые предъявляют наиболее жесткие требования в области информационной безопасности. Надежность камеры DrivePro Body 30P обеспечивается полным спектром механизмов информационной безопасности, позволяющих защитить фотографии и видеозаписи от несанкционированного доступа, гарантируя сохранение доказательств в неприкосновенности.

Нагрудные камеры DrivePro Body 30A имеют двухлетнюю ограниченную гарантию Transcend и поставляются с вращающейся на 360° клипсой и застежкой-липучкой велкро (Velcro).