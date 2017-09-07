Transcend "засветит" новые продукты на DSEI 2017

7 сентября 2017, 10:45

Transcend планирует продемонстрировать в ходе выставки оборонных систем и техники для безопасности, DSEI 2017, линейку своих встроенных продуктов и индивидуальных адаптируемых решений, включая серию новейших твердотельных накопителей и модулей памяти.

DSEI пройдет в выставочном комплексе ExCel в Лондоне, Великобритания с 12 по 15 сентября. Посетители смогут найти экспозицию Transcend на стенде N7-377.В ходе выставки компания Transcend представит свою новую линейку нагрудных камер, созданных для военных, правоохранительных органов и частных служб безопасности. Transcend поставляет высококачественные продукты, которые являются надежными инструментами для сбора видеодоказательств, позволяющие сделать работу сотрудников правоохранительных органов более эффективной и безопасной. Нагрудные камеры Transcend были разработаны для применения специалистами и работниками, которые нуждаются в средствах видеофиксации. В автономном режиме DrivePro Body 30 способна записать до 12 часов видео, она оснащена четырьмя инфракрасными светодиодами для ночной съемки и имеет интерфейсы Bluetooth и Wi-Fi, что позволяет с помощью мобильных устройств просматривать снимки и снимаемое в данный момент видео. Также надежно защищенный от пыли и влаги корпус соответствует нормам стандарта IP67, что позволяет использовать камеры в сложных условиях эксплуатации, в частности, вне помещений.Transcend представит свою новую нагрудную камеру DrivePro Body 30, созданную для сотрудников служб безопасности и других профессионалов. В ходе демонстрации основное внимание будет уделено расширенной функциональности модели DrivePro Body 30, в том числе, таким ее особенностям как объектив с диафрагмой F/2.0 и углом обзора 130°, который обеспечивает высокое качество видео, снятого в формате 1080P, наличие автоматически управляемых инфракрасных светодиодов подсветки и двухминутного буфера предварительной записи. А благодаря мобильному приложению Transcend DrivePro Body для iOS- и Android-смартфонов, пользователи смогут с легкостью изменять настройки камеры и работать с сохраненными фото- и видеофайлами. Сетевая док-станция DPD6N была разработана специально для пользователей камер DrivePro Body 30 и оснащена шестью портами для зарядки и передачи данных, и призвана максимально упростить и ускорить их обслуживание.