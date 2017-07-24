Автомобильные видеорегистраторы Transcend DrivePro 130 и DrivePro 110

24 июля 2017, 17:15

Transcend Information представляет автомобильные видеорегистраторы DrivePro 130 и DrivePro 110.

Оснащенные высокочувствительной матрицей Sony, эти устройства позволят даже при низкой освещенности снимать видео высокого разрешения с невероятно точной градацией яркости. Среди других основных достоинств этих моделей необходимо отметить наличие G-сенсора, литий-полимерного аккумулятора высокой емкости, а также удобной кнопки для сохранения снимков.





Обе модели, Transcend DrivePro 230 и DrivePro 110, оснащены высокочувствительными матрицами Sony, позволяющими даже при низкой освещенности получать изображение с высоким разрешением и насыщенным цветом. Технология расширения динамического диапазона Wide Dynamic Range (WDR) помогает сбалансировать яркие и темные зоны изображения, обеспечивая максимальную четкость каждого кадра. Днем и ночью эта камера способна записывать детализированное видео с разрешением 1080p Full HD и частотой 30 кадров в секунду, на котором будут видны все важнейшие подробности, такие, например, как регистрационные номера автомобилей.

Помимо видеофиксации дорожных ситуаций, Transcend DrivePro 130 и DrivePro 110 имеют ряд других полезных функций. Если автомобиль припаркован, водитель может включить режим замедленной видеосъемки, что впоследствии позволит сразу приступить к изучению фрагментов, непосредственно относящихся к происшествию, избежав необходимости просмотра длинной видеозаписи. Кроме того, при снижении уровня внешнего освещения включается предупреждение о необходимости включить фары. Чтобы предотвратить аварии по причине усталости водителя, функция Driver Fatigue Alert регулярно, через установленные пользователем промежутки времени, напоминает о необходимости отдыха.



Благодаря встроенному адаптеру Wi-Fi и бесплатному мобильному приложению, владельцы Apple iOS и Android-устройств смогут с легкостью подключиться к автомобильному видеорегистратору DrivePro 130. В то время, как водитель продолжает вести машину, пассажиры могут просматривать и загружать отснятые фотографии и видео с помощью мобильного приложения DrivePro, а также менять настройки видеорегистратора. Это означает, что поделиться видео происшествиями с сотрудниками правоохранительных органов и представителями страховых компаний будет еще проще, при этом, не потребуется даже извлекать карту памяти из устройства.



Удобное в использовании приложение DrivePro Toolbox дает возможность упорядочивать и находить видеоклипы по имени файла, дате записи или группе. Также DrivePro Toolbox имеет функцию сохранения снимка экрана, позволяющую захватывать один кадр, который поможет пользователю быстро отыскать необходимый фрагмент.

Автомобильные видеорегистраторы DrivePro 130 и DrivePro 110 поставляются с двухлетней ограниченной гарантией Transcend.