NAVITEL R250 DUAL: двойной контроль на дороге

2 ноября 2020, 16:45

Компания NAVITEL, ведущий разработчик навигационного ПО и производитель автомобильной электроники, объявляет о выпуске на рынок новой модели NAVITEL R250 DUAL — современного компактного видеорегистратора, оснащённого дополнительной камерой заднего вида. Новинка обеспечивает отличное качество записи видео и оптимальный набор дополнительных функций.



Как и все видеорегистраторы NAVITEL, модель R250 DUAL имеет высокое качество видеосъемки с обеих камер — в разрешении Full HD фронтальной камерой, в HD-разрешении дополнительной камерой. Благодаря сенсору GC2053 (Night Vision) и оснащению современной стеклянной оптикой видеорегистратор гарантирует передачу максимально насыщенных контрастных цветов и точную детализацию независимо от условий освещённости.

Широкий угол обзора основной камеры — 140 градусов — позволяет зафиксировать происходящее не только на дороге, но и на тротуарах и обочинах. Дополнительная HD-камера фиксируется на заднем стекле автомобиля при помощи 3М скотча и имеет 100-градусный угол обзора, захватывая при съемке «слепые» зоны позади автомобиля. Поворотный механизм задней камеры позволяет, в случае необходимости, развернуть ее для съемки в салоне.



Устройство автоматически запускается при включении питания автомобиля. Но камеры работают и в режиме парковки, когда двигатель машины заглушён. Благодаря встроенному датчику движения, регистратор отслеживает и записывает все движущиеся объекты, попадающие в объектив камеры, и мгновенно начинает запись, если встроенный гироскоп (G-сенсор) распознает столкновение или какой-то удар по автомобилю. Также G-сенсор автоматически начинает запись и в случае резкого маневра, торможения или ускорения автомобиля. Запись, произведённая при подобных «экстренных» ситуациях, сохраняется на карте памяти в отдельной, защищенной от перезаписи директории.



NAVITEL R250 DUAL оснащен ярким 2-дюймовым дисплеем, который позволяет просматривать видео прямо с устройства. Запись видео производится в циклическом режиме в формате MOV. Записанные видеофайлы также можно просматривать напрямую с регистратора подключив его к компьютеру с помощью USB-кабеля и выбрав режим «Съемный диск» или через специальную программу Navitel DVR Player для ПК*.



Стильный компактный корпус видеорегистратора (Стильный видеорегистратор в небольшом корпусе) прекрасно впишется в интерьер салона любого автомобиля. Использовать R250 DUAL можно сразу же после покупки, «из коробки» — достаточно вставить в него карту памяти microSD желаемого объема. Простота крепления и настройки позволят обойтись без специальных знаний и выставить все необходимые режимы и значения даже неподготовленному пользователю.



В комплект поставки входят: видеорегистратор, камера заднего вида, крепление на лобовое стекло автомобиля, автомобильное зарядное устройство, видеокабель для подключения камеры заднего вида, руководство пользователя, гарантийный талон и подарочный ваучер на программу Навител Навигатор.



Основные технические характеристики:



Фронтальная камера:



Сенсор камеры GC2053 (night vision)

Разрешение видео 1920х1080 Full HD (30 fps)

Угол обзора 140°

Задняя камера:



Разрешение видео 1280х720 (25 fps)

Угол обзора 100°

Поворот камеры 360°

Диагональ экрана 2"



Поддержка карт microSD до 64 ГБ



Цвет черный



Габариты устройства 64х48х33 мм