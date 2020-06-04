NAVITEL объявляет о продаже более 1 500 000 устройств бренда

4 июня 2020, 10:45

Компания NAVITEL, поставщик ведущих решений для автомобильного и электронного рынка, достигла отметки в 1 500 000 проданных устройств.



Компания начала свой путь более 14 лет назад с выпуска навигационного программного обеспечения для автомобилистов. Быстро став лидером на рынке навигационного ПО и картографии, NAVITEL решил не останавливаться на достигнутом, и в 2016 году расширил рамки деятельности, предложив потребителям качественные и недорогие устройства под собственным брендом. Сначала это были только автонавигаторы, а затем продуктовая линейка пополнилась видеорегистраторами, навигационными планшетами и автоаксессуарами.

«Перешагнув планку в 1 500 000 проданных устройств мы еще раз подтвердили, что NAVITEL заслуженно занимает лидирующие позиции в своем сегменте рынка автомобильной электроники. Мы уделяем пристальное вниманием качеству выпускаемой продукции и при разработке наших устройств используем только передовые технологии. У нас в запасе еще много инновационных идей, которые мы планируем реализовать в ближайшем будущем», – говорит Александр Казаков, основатель и президент группы компаний NAVITEL.NAVITEL старается оперативно реагировать на новые потребности рынка, постоянно разрабатывая актуальные решения и расширяя линейку своей продукции. Например, недавно на рынок были выпущены новейшие модели видеорегистраторов Night Vision и GPS. Первые обеспечивают качественную съемку даже при низкой освещенности, а вторые заботятся о вашей безопасности, заранее предупреждая водителя об дорожных ограничениях, камерах контроля и потенциально опасных местах. Также было представлено совершенно новое направление – линейка автотоваров, повышающих комфорт автомобилиста в дороге.Не забывает NAVITEL и про регулярное обновление своего программного обеспечения и карт. Специалисты компании постоянно совершенствуют программу Навител Навигатор. Департамент картографии актуализирует данные, полученные от собственных геоэкипажей, и добавляет на карты новую дорожную информацию, жилую и промышленную инфраструктуру городов и населенных пунктов, точки POI и т.д. Высокодетализированные 3D-карты, предупреждения о дорожных ограничениях и камерах контроля, а также широкие возможности при построении маршрутов – все это делает поездки с NAVITEL удобными и комфортными.ПО и устройства NAVITEL регулярно получают международные награды, доказывающие, что компания является одним из ведущих производителей не только на рынке навигационного ПО и картографии, но и на рынке автомобильной электроники. Мы – команда NAVITEL – горды, что уже более 1,5 миллионов человек выбрали для себя нашу продукцию, и мы благодарны каждому из них. Именно признание потребителя вдохновляет нас работать c еще большей самоотдачей, находить новые решения и двигаться вперед.