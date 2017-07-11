11 июля 2017, 9:45

Компания NAVITEL объявляет о старте продаж автонавигатора NAVITEL С500.

Навигатор комплектуется автомобильными аксессуарами и позволяет устанавливать дополнительные цифровые карты. Полностью автономное устройство работает исключительно с офлайн-картами и не зависит от наличия мобильного Интернета, помогая существенно снизить расходы в роуминге.

Технические характеристики Автонавигатор NAVITEL C500 обладает отзывчивым к прикосновению сенсорным TFT-экраном с диагональю 5 дюймов. Устройство работает под управлением стабильной операционной системы Windows CE 6.0. В NAVITEL C500 установлен чип Mstar c частотой 800 МГц. Процессорное ядро Cortex-A7 делает работу устройства быстрой и снижает энергопотребление. Навигатору требуются секунды, чтобы установить связь со спутниками GPS, а поиск нужного адреса в б азе и построение маршрута осуществляются мгновенно. Слот для карт памяти microSDHC поддерживает карты объемом до 32 ГБ. На них пользователь может установить дополнительные офлайн карты NAVITEL.



Подробная карта России На навигаторе NAVITEL С500 установлена подробная карта России релиза Q1 2017.

Возможности навигационной программы Программа Навител Навигатор позволяет осуществлять поиск по адресам, координатам, путевым точкам, ближайшим и сохраненным в истории местам, а также непосредственно на карте. Навигатор строит три альтернативных маршрута с указанием километража и времени в дороге, чтобы пользователь мог выбрать оптимальный путь. В карту интегрирована актуальная база камер видеофиксации. На экран устройства выводятся подсказки о скоростном режиме, опасных участках, п редстоящих маневрах и необходимости перестроиться в другую полосу.

Навигационную программу можно легко настроить в соответствии со своими предпочтениями. Основной экран программы содержит быстрое меню, которое позволяет в одно касание переключаться между 2D и 3D режимами, приближать или удалять карту, настраивать громкость голосовых уведомлений. В главном меню доступна фильтрация точек POI. Пользователь может настроить программу таким образом, чтобы избегать платных трасс, дорог с грунтовым покрытием и паромных пере прав.

Приобретая NAVITEL C500, пользователь получает надежное устройство для навигации, полностью укомплектованное автомобильными аксессуарами и готовое к работе после нажатия кнопки запуска. Благодаря тому, что навигатор, ПО и цифровые карты выпущены одним производителем, удается достичь слаженной работы аппаратной и программной частей. Обновления карт для NAVITEL C500 являются бесплатными.





