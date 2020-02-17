NAVITEL SMART BOX MAX – универсальный контроллер питания для устройств

17 февраля 2020, 10:45

Компания NAVITEL представляет новый девайс – NAVITEL SMART BOX MAX – контроллер питания, который можно использовать с видеорегистратором, автонавигатором, смартфоном или планшетом.

При помощи NAVITEL SMART BOX MAX вы можете оставить видеорегистратор или другое устройство подключенным к питанию, несмотря на выключенное зажигание вашего автомобиля.NAVITEL SMART BOX MAX может предотвратить разряд АКБ, благодаря контролю времени работы устройства и напряжения в бортовой сети автомобиля. Контроллер питания автоматически отключит питание девайса при снижении напряжения в цепи ниже определенного значения или через заданный промежуток времени после выключения зажигания (в зависимости от того, что произойдет раньше). NAVITEL SMART BOX MAX также обеспечивает защиту от скачков напряжения.Выбор режима работыПользователи могут настроить NAVITEL SMART BOX MAX в своем автомобиле с помощью кнопки режима работы. Регулятор напряжения автоматически выключит устройство, когда напряжение в цепи упадет ниже рекомендуемого значения или по истечении определенного времени, когда зажигание выключено (сразу, через 6, 12, 18 или 24 часа).В комплект поставки входят:• Контроллер питания NAVITEL SMART BOX MAX;• Адаптер mini-USB — micro-USB;• Запасные предохранители 2 А (2 шт.);• Руководство пользователя;• Гарантийный талон.