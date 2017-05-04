7-дюймовый автонавигатор NAVITEL E700 с картами 47 стран

4 мая 2017, 13:45

Компания NAVITEL объявляет о начале продаж в России автонавигатора NAVITEL E700. Устройство уже зарекомендовало себя на европейском рынке как удобный и надежный GPS-навигатор.

Отличительная особенность NAVITEL E700 – 7-дюймовый экран и расширенный пакет навигационных карт, включающий карты всех европейских государств, России, Беларуси, Казахстана и Украины.



Технические характеристики Автонавигатор NAVITEL E700 работает под управлением ОС Windows CE 6.0. Устройство располагает 256 МБ оперативной памяти DDR3 и 8 ГБ встроенной FLASH-памяти, в которой хранятся навигационные карты. Память можно расширить за счет SD-карт. Устройство поддерживает microSD-карты объемом до 32 ГБ. Навигационные карты и меню программы выводятся на TFT-дисплей с диагональю 7 дюймов. Разрешение сенсорного экрана составляет 800х480 пикселей.

Устройство комплектуется стилусом для удобства работы с программой в холодное время года.

Европейский опыт Навигатор NAVITEL E700 заслужил высокую оценку европейских пользователей. ПО Навител Навигатор, установленное на устройстве, дважды завоевывало престижную польскую премию Zloty Bell в номинации «Навигация года». Опытные и начинающие водители отметили удобство использования навигатора с большим 7-дюймовым экраном, точность позиционирования и интуитивный интерфейс NAVITEL E700.

Программное обеспечение На устройстве NAVITEL E700 установлена самая актуальная версия фирменного ПО Навител Навигатор. Программа предлагает различные варианты поиска. Например, в системе можно сохранить координаты часто посещаемых мест, домашний или рабочий адрес, чтобы проложить маршрут до них в один клик. Для удобства пользователей обновленный Навител Навигатор строит три альтернативных маршрута. Программное обеспечение на NAVITEL E700 создано с учетом ежедневных потребностей автомобилистов. Навител Навигатор дает своевременные подсказки о необходимости перестроиться и отрисовывает сложные транспортные развязки в режиме 3D. Благодаря актуальной базе камер видеофиксации, интегрированной в программу, водитель всегда предупрежден о приближении к участку с ограничением скорости.

Картография Навигатор NAVITEL E700 поставляется с расширенным пакетом карт. В памяти устройства находятся карты всех европейских государств, поэтому NAVITEL E700 идеально подойдет для путешествия по Европе. На навигаторе также предустановлены карты России, Беларуси, Казахстана и Украины. Навигационные карты содержат актуальные данные об инфраструктуре городов и населенных пунктов. На них представлено более 5 миллионов объектов POI – АЗС, банкоматы и отделения банков, кафе и рестораны, отели, архитектурные достопримечательности и другие точки интереса. Все улицы и дороги нанесены на карты с учетом направления движения и транспортных развязок. На NAVITEL E700 предустановлены карты следующих стран: Австрия, Албания, Андорра, Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Ватикан, Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Мальта, Молдова, Монако, Нидерланды, Норвегия, остров Мэн, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.

Для обновления существующих и покупки дополнительных карт достаточно установить официальную программу Navitel Navigator Update Center и подключить автонавигатор к компьютеру через USB-порт.

Навигатор NAVITEL E700 комплектуется креплением в автомобиль, автомобильным зарядным устройством, mini-USB кабелем для подключения к ПК, бархатным чехлом и стилусом.