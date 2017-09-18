NAVITEL G550 – мотонавигатор с расширенным пакетом карт

18 сентября 2017, 11:45

Компания NAVITEL объявляет о начале продаж мотонавигатора NAVITEL G550.

Отличительные особенности NAVITEL G550 – сенсорный экран, реагирующий на прикосновения в перчатках, а также расширенный пакет навигационных карт, включающий карты всех европейских государств, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, России, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Украины.

G550



Технические характеристики Мотонавигатор NAVITEL G550 работает под управлением надежной операционной системы Windows CE 6.0. Устройство оснащено 256 МБ оперативной памяти DDR и 4 ГБ встроенной FLASH-памяти, в которой хранятся навигационные карты. Память можно расширить за счет SD-карт. Устройство поддерживает SD-карты объемом до 32 ГБ. Навигационные карты и меню программы выводятся на TFT-дисплей с диагональю 4.3 дюйма. Разрешение сенсорного экрана составляет 480х272 пикселей. Устройство комплектуется авто- и мотоаксессуарами. NAVITEL G550 оснащен Bluetooth-модулем, который позволяет пользоваться навигатором в режиме Hands-Free.

Программное обеспечение На NAVITEL G550 установлена лицензионное ПО Навител Навигатор. Программа создана с учетом ежедневных потребностей автомобилистов и мотоциклистов. Навител Навигатор дает своевременные подсказки о необходимости перестроиться и отрисовывает сложные транспортные развязки в режиме 3D.

Благодаря актуальной базе камер видеофиксации, интегрированной в программу, водитель всегда предупрежден о приближении к участку с ограничением скорости.

Картография Навигатор NAVITEL G550 поставляется с предустановленными картами всех европейских государств, а также картами России, Беларуси, Казахстана и Украины.

Карты NAVITEL отличаются высоким уровнем детализации и содержат актуальные данные об инфраструктуре городов и населенных пунктов. На них представлено более 5 миллионов объектов POI: АЗС, банкоматы и отделения банков, кафе и рестораны, отели, архитектурные достопримечательности и другие точки интереса. Все улицы и дороги нанесены на карты с учетом направления движения и транспортных развязок. Полный список предустановленных карт:

Австрия, Албания, Андорра, Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Ватикан, Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Мальта, Молдова, Монако, Нидерланды, Норвегия, остров Мэн, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония. Помимо предустановленного пакета карт, владельцам NAVITEL G550 доступны для скачивания карты Азербайджана, Армении, Грузии, Киргизии и Узбекистана.