NAVITEL выпустил новую версию Навител Навигатор для устройств на OС Android

10 февраля 2020, 11:45

Компания NAVITEL объявляет о выходе новой версии программы Навител Навигатор 9.12.58 для устройств на базе ОС Android.

В обновлении стала доступна поддержка новых типов камер, интервальные предупреждения, упрощена переактивация ключа при смене устройства.

В обновленном интерфейсе Навител Навигатор появилась привязка камер к дороге. Чтобы не отвлекать автомобилистов от вождения, мы сделали механизм распознавания камер еще точнее. Отныне, проезжая камеры, не относящиеся к вашей полосе, вы не будете слышать предупреждение о них.Допустим, решили вы посчитать, сколько заняла дорога от дома на дачу. Или, может, захотели похвастаться другу о том, как быстро объехали все пробки. Теперь всю эту информацию и даже больше можно получить в новом разделе приложения. Чтобы просмотреть свою историю маршрутов зайдите в «Главное меню» > «Маршрут» > «Мои поездки». В журнале поездок отображаются: пункты отправления и назначения, время в пути, протяженность маршрута, средняя скорость в поездке. Также была сохранена возможность выгрузки треков.Порой одного предупреждения недостаточно. Растворились в мыслях, забылись, увлеклись дорогой, а злая камера продолжает бдить, чтобы поймать на нарушении. Именно поэтому для камер средней скорости и зоны действия знака «обгон запрещен» напоминание об ограничении будет отображаться на протяжении всего участка.

В версию Навител Навигатор 9.12.58 также внесены следующие обновления:



Поддержка новых типов камер: камера контроля не пропуска пешеходов, камера контроля страховки/допуска к эксплуатации, камера контроля движения грузовиков далее второй полосы на автомагистралях и дорогах для автомобилей, камеры-муляжи;



Поддержка новых типов предупреждений: запрет проезда автотранспортных средств, запрет поворота направо, запрет поворота налево, запрет разворота, начало зоны запрета обгона, зона запрещения обгона грузовым автомобилям, пункт оплаты транспондером.