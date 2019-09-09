Новая версия Навител Навигатор 9.11 для устройств на Windows CE и Linux

9 сентября 2019, 11:15

Компания NAVITEL объявляет о релизе новой версии программы Навител Навигатор 9.11 для устройств на Windows CE и Linux.

В обновлении реализованы новые возможности построения маршрутов, изменено отображение POI, а также добавлены оповещения о дорожных указателях.



Обновление Навител Навигатор 9.11 открывает новые возможности при прокладке маршрута уже на моменте его построения – теперь пользователь сможет не только выбрать тип транспортного средства, но и сразу настроить объезды платных трасс, грунтовых дорог или паромных переправ. Так что сделать свою поездку с Навител Навигатор 9.11 максимально удобной, стало еще легче и быстрее.



Реализованная в Навител Навигатор 9.11 функция динамического отображения ближайших по маршруту POI с указанием расстояния до объекта, значительно упрощает использование приложения во время движения. Вам больше не понадобится использовать функцию «Поиск», чтобы изменить маршрут и заехать по пути на заправку или в кафе – просто нажмите на иконку POI и в одно касание перестройте свой путь в окне информации.



Кроме того, в обновленном интерфейсе Навител Навигатор 9.11 появилась визуальная информация о дорожных указателях при движении по маршруту. Отображение этих данных на экране устройства служит дополнительным ориентиром в поездке и поможет водителю заблаговременно подготовиться к предстоящему манёвру.



Дополнительными плюсами новой версии программы Навител Навигатор 9.11 стали улучшенная прорисовка карт и более быстрое построение маршрутов.



Версия Навител Навигатор 9.11 доступна для следующих устройств:



NAVITEL E500

NAVITEL E500 MAGNETIC

NAVITEL E505 MAGNETIC

NAVITEL E700

NAVITEL C500

NAVITEL G500

NAVITEL G550 MOTO

NAVITEL N500

NAVITEL N500 MAGNETIC

NAVITEL DN505 MAGNETIC

NAVITEL MS400

