Новая версия Навител Навигатор 9.11 для устройств на Windows CE и Linux

Компания NAVITEL объявляет о релизе новой версии программы Навител Навигатор 9.11 для устройств на Windows CE и Linux.
В обновлении реализованы новые возможности построения маршрутов, изменено отображение POI, а также добавлены оповещения о дорожных указателях.
Обновление Навител Навигатор 9.11 открывает новые возможности при прокладке маршрута уже на моменте его построения – теперь пользователь сможет не только выбрать тип транспортного средства, но и сразу настроить объезды платных трасс, грунтовых дорог или паромных переправ. Так что сделать свою поездку с Навител Навигатор 9.11 максимально удобной, стало еще легче и быстрее.
Реализованная в Навител Навигатор 9.11 функция динамического отображения ближайших по маршруту POI с указанием расстояния до объекта, значительно упрощает использование приложения во время движения. Вам больше не понадобится использовать функцию «Поиск», чтобы изменить маршрут и заехать по пути на заправку или в кафе – просто нажмите на иконку POI и в одно касание перестройте свой путь в окне информации.
Кроме того, в обновленном интерфейсе Навител Навигатор 9.11 появилась визуальная информация о дорожных указателях при движении по маршруту. Отображение этих данных на экране устройства служит дополнительным ориентиром в поездке и поможет водителю заблаговременно подготовиться к предстоящему манёвру.
Дополнительными плюсами новой версии программы Навител Навигатор 9.11 стали улучшенная прорисовка карт и более быстрое построение маршрутов.
Версия Навител Навигатор 9.11 доступна для следующих устройств:
NAVITEL E500
NAVITEL E500 MAGNETIC
NAVITEL E505 MAGNETIC
NAVITEL E700
NAVITEL C500
NAVITEL G500
NAVITEL G550 MOTO
NAVITEL N500
NAVITEL N500 MAGNETIC
NAVITEL DN505 MAGNETIC
NAVITEL MS400