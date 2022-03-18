Масштабное обновление Навител Мониторинг

18 марта 2022, 10:15

Компания NAVITEL объявляет о выпуске масштабного обновления Навител Мониторинг — многофункциональной интеллектуальной системы мониторинга транспорта и других подвижных объектов, позволяющей в режиме реального времени получать точные координаты местоположения автомобиля, его маршрут и направление движения, а также такие параметры, как пробег, скорость, расход топлива и т.д.

В обновленной версии программы Навител Мониторинг существенно улучшен функционал, а также исправлены ошибки, влиявшие на работу диспетчерской системы.