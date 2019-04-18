18 апреля 2019, 11:15

NAVITEL выпускает обновление карт России, Беларуси, Казахстана Q1 2019

Пользователям Навител Навигатор доступно обновление карт 11 стран Ближнего Востока, Закавказья и Азии релиза Q1 2019.



По итогам масштабной работы департамента картографии и службы геодезии, а также благодаря тщательному анализу сообщений пользователей программы Навител Навигатор, компания NAVITEL® выпускает обновление карт релиза Q1 2019. Обновление карт Ближнего Востока, Закавказья и Азии Q1 2019 включает в себя 11 стран: Азербайджан, Армения, Вьетнам, Грузия, Индия, Иран, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Турция, Узбекистан.



Азербайджан



Карта Азербайджана содержит 4 313 городов и населенных пунктов, из них — 57 городов и населенных пунктов с адресным поиском и улично-дорожной сетью. Расширена база полезных объектов: актуальная карта содержит 27 591 POI. Протяженность дорожного графа составляет 35 356 км.



Добавлен новый участок трассы M3 с новыми развязками.



Вьетнам



Карта Вьетнама содержит 89 852 городов и населенных пунктов, из которых 765 городов и населенных пунктов доступны в адресном поиске. На карту нанесены 228 605 POI. Обновлен дорожный граф и актуализирована адресная база страны. Протяженность дорожного графа составляет 396 099 км. Для поиска доступны 1 286 068 уникальных адресов.



Актуализирована дорожная сеть и обновлена адресная база страны.



Грузия



Карта Грузии содержит 4 367 городов и населенных пунктов, из которых 53 города и населенных пункта доступны в адресном поиске. Актуализирована база POI: на карту Грузии релиза Q1 2019 нанесено 5 142 полезных объекта инфраструктуры (заправки, банкоматы, торговые центры, достопримечательности, кафе). Протяженность дорожного графа составляет 81 849 км.



Актуализирована дорожная сеть Грузии. Обновлена адресная информации в следующих городах: Гудаута, Леселидзе, Новый Афон, Пицунда, Сухум, Хеивани и Цандрыпш. На карту Грузии добавлены новые POI достопримечательностей и гостиничных комплексов.



Таджикистан



Карта Таджикистана содержит 1 583 города и населенных пункта, из них — 3 города и населенных пункта с адресным поиском и улично-дорожной сетью. На карту нанесены

1 922 POI. Обновлен дорожный граф и актуализирована адресная база страны. Протяженность дорожного графа составляет 14 631 км. Для поиска доступны 1 799 уникальных адреса.



Актуализированы основные дорожные трассы на территории республики Таджикистан.



Узбекистан



Карта Узбекистан содержит 8 115 городов и населенных пунктов, из них — 5 городов и населенных пунктов с адресным поиском и улично-дорожной сетью. На карту нанесены

2 243 POI. Обновлен дорожный граф и актуализирована адресная база страны. Протяженность дорожного графа составляет 63 161 км. Для поиска доступны 103 726 уникальных адресов.



Актуализированы основные дорожные трассы на территории республики Узбекистан.



В карты всех стран включена жилая и промышленная инфраструктура городов и населенных пунктов с адресным поиском. Подробная дорожная сеть содержит все улицы и дороги с учетом направленности движения, развязок, круговых движений и прочей навигационно-значимой информации.



Детальную статистику по картам всех стран вы можете посмотреть на сайте в разделе картографического покрытия.



Важно! Обращаем ваше внимание, что карты релиза Q1 2019 работают только с версией Навител Навигатор 9.10.1996 и выше.

