Вышло обновление Навител Навигатор для Android

31 августа 2017, 13:15

NAVITEL объявляет о выходе Навител Навигатор 9.9 для устройств под управлением ОС Android.

В обновлении улучшена маршрутизация для грузового транспорта и реализован новый алгоритм расчета времени в пути при пересечении границы.



В версии Навител Навигатор 9.9: - улучшено отображение номеров съездов

В обновленной версии номера съездов отображаются наверху экрана рядом с названием шоссе или трассы, на которые водителю нужно свернуть. Вместе с трехмерной картой дорог эта информация дополнительно упрощает навигацию, помогая водителю ориентироваться при движении по основным магистралям.

- обновлена маршрутизация для грузового транспорта При построении маршрута для грузового автомобиля приложение Навител Навигатор 9.9 учитывает существующие дорожные ограничения для такого типа машин. Выбор вида транспорта доступен пользователю в основном меню программы.

- реализован новый алгоритм расчета времени при проезде через границу Пересечение государственной границы может занимать немало времени у водителей. При расчете времени в пути Навител Навигатор 9.9 учитывает задержки на пограничных автомобильных пунктах пропуска. Таким образом, водители получают реалистичное представление о времени прибытия в самом начале маршрута.



В обновлении добавлен голосовой пакет на финском языке. Теперь Навител Навигатор поддерживает голосовые подсказки на 31 языке. Пользователям доступны 36 языковых версий интерфейса программы.

Обладатели устройств с операционной системой Android могут загрузить обновление Навител Навигатор 9.9 в Google Play, а также на сайте NAVITEL® в разделе Скачать.

Бесплатная полнофункциональная версия программы доступна в течение 7 дней после скачивания. По истечении этого периода для доступа к премиум-версии Навител Навигатор необходимо приобрести лицензионный ключ.

Вы также можете приобрести годовую подписку на выбранные карты и пользоваться всеми функциями премиум-версии в течение этого времени*.