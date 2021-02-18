Навител Навигатор 11 - теперь и на Android

18 февраля 2021, 15:45

Компания NAVITEL представила новую версию программы Навител Навигатор 11 для устройств на базе операционной системы Android.Мы позаботились не только о внешнем виде, но и, благодаря усилиям разработчиков, провели масштабное обновление функционала программы, сделавего еще удобнее, понятнее и современнее. Вместе с тем Навител Навигатор сохранил все главные качества платформы: точную офлайн-навигацию, актуальные онлайн-сервисы, регулярно обновляемую базу дорожных камер и предупреждений.Обновленный дизайн интерфейса сделал программу более удобной и функциональной. Мы учли все пожелания пользователей и провели сотни часов тестирования обновленной программы, благодаря чему устранили все недочеты приложения, приблизив Навител Навигатор 11 к идеалу.Для максимального комфорта в главное меню приложения были выведены наиболее часто используемые параметры, которые стали находиться в центре внимания. Теперь пользователи за считанные секунды смогут настроить звук, обновить/отобразить данные о текущей ситуации на дороге, просмотреть сохраненные поездки и маршруты. Также в главное меню также выведен раздел «Карты», в котором собрано всё, что связано с навигационными картами: списки загруженных карт, информация об обновлениях и покупках. Сюда же была перенесена кнопка «Выход из приложения», которая стала последним пунктом главного меню. Так же из программы можно выйти, просто дважды нажав кнопку «Назад» на экране смартфона.В новом релизе приложения мы отказались от верхней строки меню, такой подход позволил упростить использование смартфона при активном окне Навител Навигатор 11. Ранее в верхней части окна программы отображались звуковые настройки, уведомления сервисов и компас. Благодаря обновлению, пользователям будет доступна информация верхнего бара устройства: состояние заряда батареи, уведомления о пропущенных звонках и сообщениях, качество Интернет-соединения и телефонного сигнала. Для удобства и быстроты текстового поиска старая раскладка клавиатуры была заменена на стандартную.В 11-й версии Навител Навигатор стала доступна одна из долгожданных функций — голосовой поиск. Доступ к поиску реализован в виде строки на главном экране программы — над картой местности. Теперь пользователи смогут найти нужный адрес еще быстрее, не заходя в главное меню и не отвлекаясь от просмотра карты. Вместе с тем компания NAVITEL уделяет большое внимание безопасности, поэтому рекомендует использовать поиск только при полной остановке автомобиля.Обновление коснулось и звуковых подсказок о предстоящих маневрах на маршруте, предупреждениях о камерах и дорожных событиях, которые теперь будут активны даже при свернутом окне приложения. Такой апгрейд позволит пользоваться голосовыми подсказками Навител Навигатор в том числе при заблокированном экране, экономя заряд батареи устройства.Часто в дороге возникает необходимость поесть, заправится, найти отель, магазин или больницу и теперь искать их на карте стало еще удобнее. Все точки POI разделены на категории и вынесены под поисковую строку интуитивно понятными пиктограммами. Например, при выборе раздела «Развлечения», появится выпадающий список с подкатегориями: «Кинотеатры», «Театры», «Зоопарки», «Бары/Ночные клубы», «Казино», «Боулинги», «Цирки», парки и сады.Также в поисковике «точек интереса» появилась категория «Транспорт», которая поможет быстро найти аэропорты, станции метро, железнодорожные станции и порты. Бонусом пользователям будет доступен список ближайших остановок наземного общественного транспорта с расстоянием до них. Обновилась и категория «Парковка», которая не только отобразит все ближайшие парковки с указанием расстояния, но и даст возможность найти стоянку для грузовиков или кемпинг.Обширная база данных POI и гибкость настройки инфраструктуры поиска позволяет удовлетворить все потребности пользователей. Для отображения дополнительных сведений на карте вы можете сохранить понравившиеся точки POI нажатием на флажок, с самостоятельным выбором необходимой категории точки интереса и добавлением описания.