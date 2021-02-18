18 февраля 2021, 15:45

Навител Навигатор 11 - теперь и на Android

Компания NAVITEL представила новую версию программы Навител Навигатор 11 для устройств на базе операционной системы Android.

Мы позаботились не только о внешнем виде, но и, благодаря усилиям разработчиков, провели масштабное обновление функционала программы, сделав его еще удобнее, понятнее и современнее. Вместе с тем Навител Навигатор сохранил все главные качества платформы: точную офлайн-навигацию, актуальные онлайн-сервисы, регулярно обновляемую базу дорожных камер и предупреждений.

Обновленный дизайн интерфейса сделал программу более удобной и функциональной. Мы учли все пожелания пользователей и провели сотни часов тестирования обновленной программы, благодаря чему устранили все недочеты приложения, приблизив Навител Навигатор 11 к идеалу.

Для максимального комфорта в главное меню приложения были выведены наиболее часто используемые параметры, которые стали находиться в центре внимания. Теперь пользователи за считанные секунды смогут настроить звук, обновить/отобразить данные о текущей ситуации на дороге, просмотреть сохраненные поездки и маршруты. Также в главное меню также выведен раздел «Карты», в котором собрано всё, что связано с навигационными картами: списки загруженных карт, информация об обновлениях и покупках. Сюда же была перенесена кнопка «Выход из приложения», которая стала последним пунктом главного меню. Так же из программы можно выйти, просто дважды нажав кнопку «Назад» на экране смартфона.
  
В новом релизе приложения мы отказались от верхней строки меню, такой подход позволил упростить использование смартфона при активном окне Навител Навигатор 11. Ранее в верхней части окна программы отображались звуковые настройки, уведомления сервисов и компас. Благодаря обновлению, пользователям будет доступна информация верхнего бара устройства: состояние заряда батареи, уведомления о пропущенных звонках и сообщениях, качество Интернет-соединения и телефонного сигнала. Для удобства и быстроты текстового поиска старая раскладка клавиатуры была заменена на стандартную.

В 11-й версии Навител Навигатор стала доступна одна из долгожданных функций — голосовой поиск. Доступ к поиску реализован в виде строки на главном экране программы — над картой местности. Теперь пользователи смогут найти нужный адрес еще быстрее, не заходя в главное меню и не отвлекаясь от просмотра карты. Вместе с тем компания NAVITEL уделяет большое внимание безопасности, поэтому рекомендует использовать поиск только при полной остановке автомобиля.

Обновление коснулось и звуковых подсказок о предстоящих маневрах на маршруте, предупреждениях о камерах и дорожных событиях, которые теперь будут активны даже при свернутом окне приложения. Такой апгрейд позволит пользоваться голосовыми подсказками Навител Навигатор в том числе при заблокированном экране, экономя заряд батареи устройства.

Часто в дороге возникает необходимость поесть, заправится, найти отель, магазин или больницу и теперь искать их на карте стало еще удобнее. Все точки POI разделены на категории и вынесены под поисковую строку интуитивно понятными пиктограммами. Например, при выборе раздела «Развлечения», появится выпадающий список с подкатегориями: «Кинотеатры», «Театры», «Зоопарки», «Бары/Ночные клубы», «Казино», «Боулинги», «Цирки», парки и сады.

Также в поисковике «точек интереса» появилась категория «Транспорт», которая поможет быстро найти аэропорты, станции метро, железнодорожные станции и порты. Бонусом пользователям будет доступен список ближайших остановок наземного общественного транспорта с расстоянием до них. Обновилась и категория «Парковка», которая не только отобразит все ближайшие парковки с указанием расстояния, но и даст возможность найти стоянку для грузовиков или кемпинг.

Обширная база данных POI и гибкость настройки инфраструктуры поиска позволяет удовлетворить все потребности пользователей. Для отображения дополнительных сведений на карте вы можете сохранить понравившиеся точки POI нажатием на флажок, с самостоятельным выбором необходимой категории точки интереса и добавлением описания.
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