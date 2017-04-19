Навител Навигатор 9.8 c тремя альтернативными маршрутами для iPhone и iPad

19 апреля 2017, 9:15

Компания NAVITEL овыпустила новую версию приложения Навител Навигатор для iPhone и iPad.

Навител Навигатор 9.8 строит три альтернативных маршрута и отображает загруженность дорог на экране быстрее предыдущей версии. Пользователям Навител Навигатор 9.8 доступны обновленные карты релиза Q1 2017.



• Три альтернативных маршрута Приложение Навител Навигатор 9.8 помогает в выборе оптимального пути. Программа выводит на экран iPhone и iPad три варианта прохождения маршрута и кнопки с указанием расстояния и времени в пути. Из предложенных альтернатив пользователь может выбрать самый удобный для себя маршрут. При наличии Интернет-соединения время рассчитывается с учетом текущей загруженности дорог.

• Поддержка обновленных карт релиза Q1 2017 Навител Навигатор 9.8 работает с картами релиза Q1 2017. На картах обновлен дорожный граф, внесены изменения в адресную базу, добавлены новые транспортные развязки. В приложение интегрирована актуальная база камер контроля скорости. Карты дополнены новыми POI, среди которых отели, рестораны, АЗС, административные здания и другие Полезные объекты инфраструктуры.

• Всегда актуальная информация о пробках на дорогах Навител Навигатор 9.8 строит маршрут с пробками значительно быстрее предшествующей версии. Благодаря регулярному обновлению данных, пользователь всегда видит на экране актуальную информацию загруженности дорог. Для работы сервиса необходимо Интернет-соединение.

Обладатели iPhone и iPad могут загрузить обновление Навител Навигатор 9.8 в AppStore (iTunes).

Бесплатная полнофункциональная версия программы доступна для новых пользователей в течение 7 дней после скачивания. По истечении этого периода для доступа к премиум-версии Навител Навигатор необходимо приобрести лицензионный ключ.

Вы также можете приобрести годовую подписку на выбранные карты и пользоваться всеми функциями премиум-версии в течение этого времени. Вы решаете, продлевать подписку или отказаться от нее после истечения оплаченного периода. Путешествуйте с NAVITEL® на собственных условиях!

Для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами новой версии навигационного приложения, рекомендуем загрузить карты релиза Q1 2017.





