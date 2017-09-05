Обновление программы Навител Навигатор для автонавигаторов NAVITEL

5 сентября 2017, 10:15

Компания NAVITEL объявляет о выходе обновления для автонавигаторов NAVITEL на базе Windows CE.

В версии Навител Навигатор 9.9 улучшена маршрутизация для грузового транспорта и реализован новый алгоритм расчета времени в пути при пересечении границы.



В версии Навител Навигатор 9.9: - улучшено отображение номеров съездов В обновленной версии номера съездов отображаются наверху экрана рядом с названием шоссе или трассы, на которые водителю нужно свернуть. Вместе с трехмерной картой дорог эта информация дополнительно упрощает навигацию, помогая водителю ориентироваться при движении по основным магистралям.

- обновлена маршрутизация для грузового транспорта При построении маршрута для грузового автомобиля приложение Навител Навигатор 9.9 учитывает существующие дорожные ограничения для такого типа машин. Выбор вида транспорта доступен пользователю в основном меню программы.

- реализован новый алгоритм расчета времени при проезде через границу Пересечение государственной границы может занимать немало времени у водителей. При расчете времени в пути Навител Навигатор 9.9 учитывает задержки на пограничных автомобильных пунктах пропуска. Таким образом, водители получают реалистичное представление о времени прибытия в самом начале маршрута.

В обновлении добавлен голосовой пакет на финском языке. Теперь Навител Навигатор поддерживает голосовые подсказки на 31 языке. Пользователям доступны 36 языковых версий интерфейса программы.

Обновление Навител Навигатор 9.9.154 доступно для следующих устройств:

NAVITEL E500; NAVITEL E700; NAVITEL G500; NAVITEL N400; NAVITEL N500;

Для установки Навител Навигатор воспользуйтесь бесплатной программой Navitel Navigator Update Center для Windows. С ее помощью вы сможете в два клика обновить навигационную программу и карты.