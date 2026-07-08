NAVITEL выпустил режим "Мотоцикл" в Навител Навигатор 12

8 июля 2026, 15:15

Компания NAVITEL сообщает о выходе обновления приложения Навител Навигатор 12, в котором появился новый вид транспорта — «Мотоцикл».

Новая функция разработана с учётом особенностей передвижения на двухколёсной технике и предлагает отдельный подход к построению маршрутов, отображению дорожной ситуации и оповещениям.

Выбор режима «Мотоцикл» в настройках транспортного средства позволяет адаптировать навигацию под реальные сценарии езды байкеров. В отличие от стандартной автомобильной логики, приложение учитывает особенности движения мотоцикла в городском потоке и на загородных маршрутах, что делает навигацию более точной и релевантной.Одним из ключевых нововведений стала обновлённая система обработки данных о камерах контроля скорости. В режиме мотоцикла приложение фильтрует камеры с учётом специфики двухколёсного транспорта: пользователю не отображаются комплексы, направленные «в лицо», поскольку такие камеры не фиксируют передний государственный регистрационный знак мотоцикла. При этом в системе сохраняются предупреждения о камерах, способных фиксировать нарушения «в спину», что повышает точность и практическую ценность оповещений.В новом режиме приложение также продолжает отображать информацию о пробках, позволяя пользователю видеть актуальную дорожную обстановку. При этом данные о загруженности дорог используются в маршрутизации иначе, чем для автомобилей: алгоритмы учитывают особенности движения мотоциклов в потоке и обеспечивают более адаптированное построение маршрута.Появление режима «Мотоцикл» расширяет возможности Навител Навигатор 12 и делает приложение более удобным инструментом для мотоциклистов. Обновление направлено на повышение точности навигации, снижение количества нерелевантных предупреждений и более комфортное использование приложения в ежедневных поездках и дальних маршрутах.Новая версия Навител Навигатор 12 уже доступна для загрузки в магазинах приложений Google Play и AppGallery, а также на официальном сайте NAVITEL.