Понад 400 тисяч киян вже скористалися 5G від Vodafone

31 июля 2026, 13:15

Перший тиждень роботи 5G у Києві підтвердив високий інтерес клієнтів до нової технології.



За цей час 5G-мережею Vodafone скористалися понад 400 тисяч користувачів у столиці, а загалом по Україні кількість користувачів 5G перевищила 1 мільйон.



Найбільший обсяг 5G-трафіку зафіксовано у Шевченківському районі. На другому місці – Дніпровський, а трійку лідерів завершує Солом'янський район Києва.

Водночас рейтинг найактивніших користувачів 5G по районах, якщо оцінювати середній обсяг трафіку на базову станцію, виглядає наступним чином:1. Голосіївський2. Солом'янський3. Подільський4. Дніпровський5. Шевченківський6. Деснянський7. Святошинський8. Дарницький9. Печерський10. ОболонськийПерші результати свідчать про швидке зростання використання технології у повсякденному житті киян. Високий попит на 5G у столиці не став несподіванкою. За даними аналітиків Vodafone, близько 40% киян уже мають 5G-ready смартфони, що створило потужний потенціал для швидкого переходу на нову технологію одразу після запуску мережі.Vodafone розпочав відкрите тестування мережі 5G у столиці 22 липня. Клієнти компанії можуть користуватись зв’язком п’ятого покоління у будь-якому районі столиці – територію тестового покриття 5G у Києві можна переглянути на карті.Мережа 5G у Києві працює на обладнанні європейського виробника Nokia. Vodafone продовжує впровадження нових технологій та модернізацію мережі у співпраці з європейськими технологічними партнерами.Усі клієнти Vodafone із SIM-картами та смартфонами з підтримкою 5G можуть протестувати новий рівень швидкості мобільного інтернету.Трафік у мережі 5G тарифікується так само, як і трафік LTE/4G, відповідно до чинного тарифу клієнта. Для користування 5G не потрібно підключати додаткові послуги або змінювати тарифний план. Якщо SIM-картка та смартфон підтримують технологію 5G, а у налаштуваннях пристрою вибрано відповідний тип мережі, підключення до 5G відбудеться автоматично в зоні покриття.Перевірити готовність SIM-картки просто: якщо вона працює в мережі 4G, вона підтримує і 5G. Достатньо перевірити наявність позначки 4G/LTE на екрані смартфона або набрати *222#.Раніше Vodafone вже запустив відкрите тестування 5G у Львові, Бородянці та Харкові. Київ став наступним етапом розвитку відкритого тестування мережі п’ятого покоління в Україні. Також найближчим часом заплановане тестування технології 5G в Одесі.