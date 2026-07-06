200 тисяч клієнтів протестували 5G Vodafone у Харкові

6 июля 2026, 14:45

Протягом п'яти місяців до відкритого тестування 5G мережі Vodafone у Харкові долучилось майже 200 тисяч унікальних клієнтів.

За цей час користувачі завантажили через мережу 5G понад 193 ТБ, що приблизно дорівнює 28 тисяч годин відео у форматі 4K. Згідно зі статистикою мережі, абоненти отримували пікову швидкість на рівні 1,9 Гбіт/с.

Vodafone розпочав відкрите тестування 5G у Харкові 14 лютого 2025 року. Харків став третім населеним пунктом України, де Vodafone запустив відкрите тестування 5G після Львова та Бородянки.Географія покриття 5G Vodafone у Харкові охоплює центр міста – площу Свободи та прилеглі вулиці. Скористатися сервісом також можна біля Харківського ботанічного саду (пам’ятник Т. Шевченку), Харківського національного академічного театру опери та балету імені М.В. Лисенка, Харківської філармонії, Харківського дельфінарію та поблизу будівлі Держпрому.

Усі абоненти Vodafone із SIM-картами та смартфонами з підтримкою 5G можуть спробувати новий рівень швидкості мобільного інтернету. Завдяки значно меншій затримці користувачі отримають інший досвід користування мобільним інтернетом – перегляд відео у форматі 4K ULTRA HD без додаткових підвантажень, стабільні відеодзвінки та стріми високої якості, а також комфортний доступ до онлайн-сервісів і ігор, що потребують швидкого та надійного з’єднання.



Тестувати 5G можна буде без підключення додаткових послуг, трафік у мережі 5G буде тарифікуватись як трафік LTE/4G згідно чинних тарифів, якими користуються клієнти. Якщо телефон і картка абонента підтримують технологію 5G та в смартфоні вибрано тип мережі 5G, вони автоматично підхоплять мережу у зоні тестового покриття 5G.

Перевірити готовність SIM-карти до тестування просто – якщо карта працює у 4G, вона буде підтримувати й 5G. Достатньо поглянути на позначку 4G або LTE у верхній частині екрану смартфону або набрати *222# – у відповідь прийде повідомлення про готовність до роботи у сучасних поколіннях зв’язку.Як перевірити, чи підтримує смартфон 5G? Якщо у налаштуваннях телефону при виборі мережі є опція «тип мережі 5G», а ОС телефону оновлена виробником телефону під технологію 5G на відповідних частотах, смартфон автоматично під’єднається до мережі 5G у Харкові.