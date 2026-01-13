Vodafone звітує про перший день роботи 5G у Львові

13 января 2026, 10:45

Упродовж перших 12 годин відкритого тестування мережі 5G у Львові до неї підключилися 44 тисячі унікальних абонентів Vodafone.

За цей час користувачі завантажили через мережу 5G понад 1 ТБ даних.

Згідно зі статистикою мережі, абоненти отримували швидкості понад 1300 Мб/с, а максимальна зафіксована швидкість на базовій станції в реальних умовах під навантаженням склала 1451 Мб/с.



Відкрите тестування 5G у Львові стартувало у мережі Vodafone 12 січня та охоплює історичний центр міста, прилеглі мікрорайони та Львівський політехнічний університет. Найближчим часом покриття 5G з’явиться також на Головному залізничному вокзалі. Технологія працює у тестовому режимі на обладнанні європейського постачальника обладнання Nokia в діапазоні 3500 МГц, а тестування триватиме попередньо до кінця 2026 року.



Vodafone тестує 5G без підключення додаткових послуг: трафік у мережі 5G тарифікується за чинними тарифами 4G/LTE, а всі абоненти з SIM-картами та смартфонами з підтримкою 5G можуть автоматично користуватися мережею в зоні покриття.



Перевірити готовність SIM-карти до тестів просто – якщо карта працює у 4G, вона буде підтримувати й 5G. Достатньо поглянути на позначку 4G або LTE у верхній частині екрану смартфону або набрати *222# – у відповідь прийде повідомлення про готовність SIM-карти до роботи у сучасних поколіннях зв’язку.

Як перевірити, чи підтримує смартфон 5G? Якщо у налаштуваннях телефону при виборі мережі є опція «тип мережі 5G», а ОС телефону оновлена виробником телефону під технологію 5G на відповідних частотах, смартфон автоматично під’єднається до мережі 5G у Львові.