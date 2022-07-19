Де пальне користується найбільшим попитом – статистика Vodafone

19 июля 2022, 15:15

Найчастіше в Україні шукають бензин, на другому місті – дизельне пальне, на третьому – газ. Такими є результати тестування сервісу «Де пальне», який запустила компанія Vodafone більше місяця тому у тестовому режимі.

Географія запиту на пальне виглядає наступним чином: найчастіше пальне шукали кияни та мешканці київської області, на другому місці – жителі Дніпропетровщини, на третьому – Полтавчани. Кіровоградська та Сумська області розділили четверте і п’яте місце за кількістю запитів.«Де пальне» - це безкоштовний сервіс пошуку пального поряд з домом за допомогою SMS.Для того, щоб дізнатись, де неподалік можна заправитись, потрібно відправити SMS на короткий номер 225. В залежності від виду пального, яке потрібно знайти, в тексті треба вказати цифру:1 –газ;2 –бензин;3 –дизельне пальне.Vodafone знайде найближчу до клієнта/клієнтки заправку з потрібним видом пального та сповістить про наявність. Користувачу/користувачці сервісу надійде SMS «Обраний Вами вид пального знайдено» і адреса АЗС.Якщо бак вже повний і інформування більше не потрібне, його можна відключити, надіславши SMS зі словом «СТОП» на номер 225. Поки СТОП не буде надіслано, сервіс буде інформувати про наявність пального, але не більше 3 разів на добу.За один раз можна замовити тільки один вид пального, якщо SMS було декілька, Vodafone відправить інформацію у відповідь на останній запит.Послуга використовує дані по зовнішньому API від web-розробника з Кропивницького Романа Багатого, який створив Telegram-бот PetrolAlertUA, сервіс про наявність пального на АЗС. Послуга «Де пальне» стане у нагоді тим, хто не користується Telegram, також вона автоматизує процес пошуку пального. Користувачам сервісу не потрібно писати свою адресу, місцезнаходження визначається автоматично, після згоди на отримання такої інформації під час реєстрації в сервісі.