Vodafone запустив відкрите тестування 5G у Бородянці

28 січня Vodafone розпочав відрите тестування 5G у селищі Бородянка Київської області. Покриття охоплює центральну частину та прилеглі вулиці селища.

Технологія 5G працює у тестовому режимі у діапазоні 3500 МГц. Запуск реалізовано спільно з європейським постачальником обладнання базових станцій Nokia. Тестування триватиме попередньо до кінця 2026 року.

Усі абоненти Vodafone зі своїми SIM-картами та смартфонами з підтримкою 5G матимуть змогу спробувати новий рівень швидкості мобільного інтернету. Також, завдяки значно меншій затримці, характерній для 5G, користувачі зможуть відчути інший досвід користування мобільним інтернетом –переглядати відео 4K ULTRA HD без додаткових підвантажень, вести онлайн стріми та відео-виклики зі стабільною високою якістю, грати в онлайн ігри, які потребують швидкого та надійного з’єднання.Тестувати 5G можна буде без підключення додаткових послуг, трафік у мережі 5G буде тарифікуватись як трафік LTE/4G згідно чинних тарифів, якими користуються клієнти. Якщо телефон і картка абонента підтримують технологію 5G та в смартфоні вибрано тип мережі 5G, вони автоматично підхоплять мережу у зоні тестового покриття 5G.Перевірити готовність SIM-карти до тестування просто – якщо карта працює у 4G, вона буде підтримувати й 5G. Достатньо поглянути на позначку 4G або LTE у верхній частині екрану смартфону або набрати *222# – у відповідь прийде повідомлення про готовність до роботи у сучасних поколіннях зв’язку.Як перевірити, чи підтримує смартфон 5G? Якщо у налаштуваннях телефону при виборі мережі є опція «тип мережі 5G», а ОС телефону оновлена виробником телефону під технологію 5G на відповідних частотах, смартфон автоматично під’єднається до мережі 5G у Бородянці.12 січня в Україні стартувало масштабне відкрите тестування 5G у Львові. Мережа працює на обладнання європейського виробника Nokia. Географія тестування охоплює найбільш відвідувані місця: історичний центр міста та прилеглі мікрорайони та Львівський політехнічний університет, найближчим часом покриття 5G з'явиться також і на Головному залізничному вокзалі.