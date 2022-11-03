Рішення для тестування на проникнення тепер в портфелі BAKOTECH

3 ноября 2022, 15:15

Український True Value Added ІТ-дистрибʼютор BAKOTECH розширює партнерство з HelpSystems та поповнює портфель рішеннями для тестування на проникнення — Core Impact та Cobalt Strike.

HelpSystems — це американська компанія-виробник рішень в галузі кібербезпеки, бізнес-аналітики, автоматизації процесів тощо.