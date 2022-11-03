Рішення для тестування на проникнення тепер в портфелі BAKOTECH

Український True Value Added ІТ-дистрибʼютор BAKOTECH розширює партнерство з HelpSystems та поповнює портфель рішеннями для тестування на проникнення — Core Impact та Cobalt Strike.
HelpSystems — це американська компанія-виробник рішень в галузі кібербезпеки, бізнес-аналітики, автоматизації процесів тощо.
Рішення будуть доступні через партнерську мережу BAKOTECH в Україні, Казахстані, Киргизстані, Таджикістані, Узбекистані, Грузії, Молдові, Азербайджані, Туркменістані, Вірменії та країнах Прибалтики.
«Багато рішень кібербезпеки існують на той випадок, який краще б ніколи не траплявся, що по суті відкладає питання їх ефективності на той час, коли може бути вже пізно отримувати негативний результат. Розширення співпраці з HelpSystems дасть нашим клієнтам інструменти впевненості та допрацювання власних систем безпеки для більш надійного захисту» — говорить Мирослав Бондар, директор департаменту В1, BAKOTECH.
Core Impact — це комплексне рішення, що дозволяє організації самостійно проводити тести на проникнення, тим самим знаходячи та ліквідуючи прогалини в своїй системі кіберзахисту. Core Impact Pro тестує багато областей ризику, включаючи сервери, кінцеві точки, веб-програми, бездротові мережі, мережеві та мобільні пристрої.
Щоб переглянути демонстрацію рішення від Core Impact, реєструйтесь на вебінар “Пентестинг своїми руками: знайдіть слабкі місця в ІБ системах раніше за хакерів”, який пройде 22 листопада об 11:00. Реєстрація за посиланням: http://bit.ly/3NwL0Hd
Сobalt Strike — це рішення для емуляції кібератак, яке може повторювати до найдрібніших деталей приховані дії хакерів, показуючи, чи здатна ваша система безпеки захистити організацію від складних атак. Особливостями рішення є розвідка на стороні клієнта, імітація пакетів атак, цільовий фішинг тощо.
Про компанію HelpSystems
HelpSystems — це американська компанія-виробник рішень в галузі кібербезпеки, бізнес-аналітики, автоматизації процесів тощо. У портфелі компанії HelpSystems зібрані найкращі у своєму класі рішення, які спрощують та підвищують ефективність забезпечення кіберзахисту, а також консолідують та автоматизують ІТ-інфраструктуру.
Про компанію BAKOTECH
BAKOTECH — міжнародна компанія, яка займає лідируючі позиції у сфері фокусної Value Added IT-дистрибуції та постачає рішення провідних світових IT-виробників. Позиціонуючи себе як True Value-Added IT-дистриб'ютор, BAKOTECH надає професійну до- та пост-продажну, маркетингову, технічну підтримку для партнерів та кінцевих замовників.