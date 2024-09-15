Bosch презентує нові пристрої для тестування та заряджання електромобілів

15 сентября 2024, 10:04

Bosch розробила три нові пристрої для тестування та скоординованого заряджання і розряджання високовольтних акумуляторних модулів.

Завдяки цим компактним і портативним пристроям СТО можуть точно діагностувати стан заряду (SoC) і стан здоров'я (SoH) тягових батарей аж до рівня елемента. Нові прилади будуть представлені на виставці Automechanika, що проходить з 10 по 14 вересня 2024 року в Франкфурті-на-Майні.



За допомогою нового портативного зарядно-розрядного пристрою для високовольтних модулів від Bosch СТО зможуть діагностувати стан заряду високовольтної батареї електромобіля та виконувати відповідні роботи. Загальна продуктивність батареї погіршується, якщо напруга між окремими модулями батареї коливається занадто сильно. Заряджання і розряджання окремих модулів вирівнює напругу. Пристрій Bosch виконує заряджання і розряджання при високих напрузі та струмі, щоб ефективно довести модуль батареї до ідеального стану.

Цей пристрій також можна використовувати під час заміни окремих модулів, наприклад, для того, щоб стан заряду був однаковим у старому і новому модулях. Маючи високий рівень захисту, пристрій контролює напругу, струм і температуру до 24 груп елементів одночасно. Новий зарядний пристрій для високовольтних модулів, що керується за допомогою 10-дюймового сенсорного екрана, відображає всі дані тестування в режимі реального часу та узагальнює їх у звіті.



Після певного часу експлуатації між окремими елементами батареї можуть виникати відхилення напруги, що знижує продуктивність. Новий високовольтний еквалайзер напруги від Bosch діагностує ці відхилення і може компенсувати їх шляхом балансування окремих елементів. Він також може використовуватися для вирівнювання напруги після заміни окремих елементів. Пристрій працює при низьких напрузі та струмі для незалежного контролю процесу регулювання кожної підключеної комірки, налаштовуючи їх на однаковий рівень напруги з точністю до 0,001 В.



Фахівці СТО виконують низку операційних кроків за допомогою 10-дюймового сенсорного екрана та можуть стежити за даними тестування в режимі реального часу. Згодом пристрій автоматично створює звіт про випробування. Високовольтний еквалайзер підтримує тестування заряджання, розряджання і вирівнювання для всіх поширених літієвих і нікель-метал-гідридних акумуляторів електромобілів. Кілька захисних функцій забезпечують безпечне регулювання елементів батареї.



Після успішного ремонту або вирівнювання напруги високовольтну батарею необхідно професійно та безпечно встановити. Для остаточної перевірки можна застосувати тестер герметичності високовольтних акумуляторів Bosch. Цей пристрій використовує тиск повітря для перевірки стану герметичності високовольтної батареї та виключення теч у корпусі батареї, а також у пов'язаному з нею контурі охолодження. Він також може бути використаний для діагностики потрапляння води в систему електричної силової установки. Застосовується гнучкий шланг із можливістю регулювання для подачі тиску на окремі компоненти. Після досягнення цільового тиску тестер самостійно виявляє течі. Прилад підтримує тести як низького, так і високого тиску з точністю аж до 0,00001 бар (1 Па).

Працювати з трьома новими пристроями Bosch можуть лише механіки, які мають кваліфікацію HV Level 3. У своїх сервісних навчальних центрах Bosch пропонує курси та технічну підготовку, пов'язану з роботою на автомобілях з високовольтними системами. Для отримання додаткової інформації та реєстрації зверніться до Навчального центру Bosch.Після презентації на виставці Automechanika компанія Bosch розпочне продаж цих трьох пристроїв у скандинавських країнах — Норвегії, Данії, Фінляндії та Швеції. Потім нові пристрої будуть доступні в Німеччині, Нідерландах, Австрії та Швейцарії.