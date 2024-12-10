EDG Group почала продажі високовольтних АКБ великої ємності

10 декабря 2024, 10:45

Ідеальні для використання разом з 1-фазними і 3-фазними високовольтними інверторами для безперебійного живлення квартири, офісу, котеджу, малого бізнесу.



Ємність батареї становить від 20 до 40 кВт⋅год, а напруга від 204 до 408 В.

Система дуже проста в збірці, не вимагає ніяких додаткових з’єднувальних дротів, шаф для установки, інструментів тощо. Зокрема не потрібен кваліфікований персонал, збірка займає лічені хвилини. Батарея складається з базового модуля, батарейних модулів (від 4 до 8) і головного модуля. Досить просто послідовно встановити на базовий модуль необхідну кількість батарейних модулів, і завершити це все установкою зверху головного модуля. Всі модулі встановлюються один на одного без жодних зусиль (як LEGO) і автоматично об’єднуються в єдину батарею.Силові та комунікаційний кабелі для під’єднання до інвертора йдуть у комплекті, додатково докуповувати нічого не потрібно. Батарея оснащена високоякісними LiFePo4 елементами живлення з розрахунковим терміном експлуатації від 10 років, кількістю циклів розряду-заряду від 6000 циклів (сертифікація елементів UN38.3, ROHS, IEC62619, UL1973, UL9540A).Гарантія на батарею становить 5 років.