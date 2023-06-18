18 июня 2023, 21:00

Новатек-Електро почала продажі компактного автомобільного інвертора SDA-1000A

Новинка орієнтована для підключення і використання різноманітної побутової техніки, електроінструменту, ноутбука, телефону, різної відео- та аудіотехніки, а також інших електроприладів в умовах, де немає мережевих джерел живлення.

Наприклад, в подорожах на автомобілі, або відключеннях електроенергії, прогулянках на катері, в гаражі, на дачі і в аварійних ситуаціях. Як джерело напруги 12V можуть застосовуватися акумулятори автомобіля, вітрові та сонячні генератори.

На передній панелі пристрою розташовані індикатори режиму роботи, розетка для електроприладів, тумблер включення і порт для підключення кабелю зарядки.

Охолодження інвертора постійне і здійснюється за допомогою кулера, встановленого на задній панелі приладу.

Там же знаходяться клеми для підключення кабелю від акумулятора.

Про вартість новинки та умови придбання можна дізнатися за посиланням - https://novatek-electro.com/product/avtomobilniy-invertor1000w.html
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