Новатек-Електро почала продажі компактного автомобільного інвертора SDA-1000A

18 июня 2023, 21:00

Новинка орієнтована для підключення і використання різноманітної побутової техніки, електроінструменту, ноутбука, телефону, різної відео- та аудіотехніки, а також інших електроприладів в умовах, де немає мережевих джерел живлення.