Mastercard відкриває набір заявок на участь у програмі Start Path Ukraine

8 сентября 2022, 14:15

Компанія Mastercard розпочинає набір заявок на участь в ініціативі Start Path Ukraine, яка розроблена спеціально для українських фінтех-компаній і підприємців та покликана надати їм можливість зростати та сприяти відновленню економіки України.

Ініціатива передбачає підтримку п’ятьох українських стартапів, які протягом шести місяців матимуть доступ до ресурсів, менторського супроводу і можливостей нетворкінгу з провідними експертами. Крім того, кожен з п’яти стартапів-учасників програми отримає грант у 10 000 доларів США.

Ініціатива, анонсована на фінтех-події Money 20/20 Europe в Амстердамі, реалізується за підтримки Національного Банку України та Міністерства цифрової трансформації України.

Хто може подати заявку?

Ініціатива Start Path Ukraine орієнтована на українські фінтехи, які працюють у таких напрямах: «зелене» та стале фінансування, фінансовий менеджмент, кредитування, продукти та рішення для МСБ, інноваційні платежі та послуги, відкритий банкінг, віддалена ідентифікація та верифікація, CBDC і криптовалюти, фінансова грамотність, клієнтська підтримка, кібербезпека та захист даних, а також в інших сферах фінтеху.

Як подати заявку?

Щоб подати заявку на участь у програмі Start Path Ukraine, перейдіть за посиланням. Набір заявок завершується 20 жовтня. П'ять учасників, відібраних для участі у програмі, будуть оголошені пізніше цього року.

Нова ініціатива Start Path Ukraine є продовженням поточної стратегії Mastercard, що спрямована на підтримку українців та економіки України. Вона включає стратегічне партнерство з банками задля забезпечення стійкості їхньої інфраструктури завдяки впровадженню хмарних рішень; програму Digital First для мобільного банкінгу з опціональним відкриттям фізичної картки; співпрацю з торговими партнерами для розширення безготівкових сервісів та партнерство з іншими організаціями з метою спрощення фінансових операцій між фізичними особами на території країни.

Крім того, у травні цього року Mastercard спільно із Міністерством цифрової трансформації України відкрили консультаційний центр Дія.Бізнес для українських підприємців у Варшаві. Також Центр інклюзивного зростання Mastercard оголосив про виділення благодійної допомоги у розмірі 1,9 млн доларів США на підтримку стабільності та добробуту переміщених українців, які наразі перебувають у Польщі. Як визнання вагомих зусиль на підтримку України, у липні цього року компанія Mastercard отримала нагороду «Відзнака миру» (‘Ukraine Peace Prize’), яку запровадив Президент України Володимир Зеленський.